Bộ Tài chính khẳng định từ 1-7 mua bán vàng miếng chưa bị tính thuế

(PLO)- Bộ Tài chính thông tin về việc thu thuế thu nhập cá nhân với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Mới đây, Bộ Tài chính đã thông tin về việc thu thuế thu nhập cá nhân với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Bộ Tài chính khẳng định: Từ ngày 1-7, hoạt động mua bán vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1% tính trên giá trị của từng lần chuyển nhượng là cách hiểu chưa chính xác.

Về nội dung này, Bộ Tài chính cho biết Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 109/2025 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2026.

Trong đó quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng là thu nhập phải chịu thuế. Tuy nhiên, Luật giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Bộ Tài chính khẳng định chưa thu thuế với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng từ 1-7. Ảnh: MINH TRÚC

Liên quan đến việc bổ sung quy định tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Cổng thông tin điện tử Chính phủ về đăng tải bản giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia về dự án Nghị định và có Tờ trình Chính phủ, công văn báo cáo Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ.

Trong đó, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ chưa quy định chi tiết về việc thu thuế với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng tại dự thảo Nghị định. Thay vào đó, cần có văn bản quy định tổng thể về chính sách thuế và quản lý thuế với hoạt động kinh doanh, mua bán vàng.

Bộ Tài chính cũng cho biết đang phối hợp với NHNN và các cơ quan liên quan để xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế với hoạt động kinh doanh, mua bán vàng.

Trong đó có thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng vàng miếng) và phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, chuyển nhượng vàng, cả trên sàn giao dịch (nếu có) đảm bảo đồng bộ với quy định của pháp luật mới liên quan và lộ trình thành lập sàn giao dịch vàng.

Chi tiết các thu nhập miễn thuế và phải chịu thuế từ 1-7 tới đây (PLO)- Từ 1-7, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng sẽ phải chịu thuế, song, có 21 khoản thu nhập được miễn thuế theo quy định.

MINH TRÚC