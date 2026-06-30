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World Cup 2026

Soi tỉ số trận Bờ Biển Ngà - Na Uy: Chờ Haaland lên tiếng

Trung Dũng

(NLĐO) - Bờ Biển Ngà hy vọng chắn lối Na Uy ở Dallas bằng lối chơi thực dụng. Nhưng để làm đươc điều đó họ phải khống chế chân sút bất trị Erling Haaland.

Soi tỉ số trận Bờ Biển Ngà - Na Uy: Chờ Haaland lên tiếng - Ảnh 1.

Franck Kessie (Bờ Biển Ngà) và Erling Haaland (Na Uy)

Đối với Bờ Biển Ngà, việc lọt vào vòng 32 đội đã đánh dấu thành tích tốt nhất của họ tại một kỳ World Cup, khiến mỗi trận đấu từ đây trở đi đều mang ý nghĩa lịch sử. Đối với Na Uy, đây là lần đầu tiên họ tham dự vòng loại trực tiếp World Cup kể từ năm 1998, và thành tích tốt nhất của họ vẫn là vòng 16 đội tại giải đấu đó, điều này càng tạo thêm động lực để họ tiến vào vòng tiếp theo và vượt qua cột mốc lịch sử của mình.

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Na Uy là đội bóng nguy hiểm, có thể đảo ngược tình thế trong tích tắc. Bốn bàn thắng của Erling Haaland ở vòng bảng và chiến dịch vòng loại với tám chiến thắng liên tiếp cho thấy họ đang có đà rất tốt bước vào vòng loại trực tiếp.

Bờ Biển Ngà bước vào vòng loại trực tiếp World Cup này với tư cách là một thế lực đang nổi lên hơn là một gã khổng lồ đã được khẳng định. Dưới sự dẫn dắt của HLV I. Kamara, họ đã vượt qua vòng bảng khó khăn ở khu vực châu Phi mà không để thủng lưới bàn nào trong sáu trận đấu, trước khi vượt qua vòng bảng World Cup với sự góp mặt của Đức.

Sự kết hợp giữa kỷ luật phòng ngự và chất lượng tấn công, với Nicolas Pepé, Amad Diallo và Franck Kessie đều đã ghi bàn trong giải đấu này, cho thấy đây là một đội bóng không chỉ là sự hiện diện tượng trưng ở vòng loại trực tiếp.

Na Uy, dưới sự dẫn dắt của HLV S. Solbakken, mang đến một động lực khác. Họ đã thắng cả tám trận vòng loại, ghi được 37 bàn thắng. Tại giải đấu chính thức, họ đã đánh bại Iraq 4-1 và Senegal 3-2 trước khi chịu thất bại nặng nề 4-1 trước Pháp trong trận đấu cuối cùng vòng bảng, phần nào làm giảm bớt kỳ vọng. Bỏ qua trận thua đó, hàng công của Na Uy, với Haaland là nhân vật trung tâm và Martin Odegaard điều khiển lối chơi, nằm trong số những hàng công hiệu quả nhất giải đấu.

Trận đấu có khả năng sẽ phụ thuộc vào việc liệu cấu trúc phòng ngự có tổ chức của Bờ Biển Ngà có thể kiềm chế được hàng công của Na Uy hay không, hoặc liệu hàng công của Bờ Biển Ngà có thể tạo ra đủ cơ hội để trừng phạt hàng phòng ngự Na Uy vốn đã bộc lộ những điểm yếu. Với việc cả hai đội đều ghi bàn khá nhiều ở vòng bảng, một trận đấu có nhiều bàn thắng tại sân vận động AT&T ở Arlington hoàn toàn khả thi.

Phong độ Bờ Biển Ngà

Curacao - Bờ Biển Ngà 0-2 (World Cup 2026)

Đức - Bờ Biển Ngà 2-1 (World Cup 2026)

Bờ Biển Ngà - Ecuador 1-0 (World Cup 2026)

Pháp - Bờ Biển Ngà 1-2 (Giao hữu)

Bờ Biển Ngà - Scotland 1-0 (Giao hữu)

Phong độ của Bờ Biển Ngà khá khả quan trong bối cảnh hiện tại. Việc đánh bại Ecuador và Curacao ở vòng bảng, cùng với chiến thắng trong trận giao hữu với Pháp, cho thấy một đội bóng được tổ chức tốt và có khả năng thắng những trận đấu sít sao. Trận thua trước Đức là thất bại duy nhất của họ, và ngay cả trong trận đấu đó, họ cũng đã góp phần tạo nên một trận đấu cởi mở.

Phong độ Na Uy

Na Uy - Pháp 1-4 (World Cup 2026)

Na Uy - Senegal 3-2 (World Cup 2026)

Iraq – Na Uy 1-4 (World Cup 2026)

Na Uy - Morocco 1-1 (Giao hữu)

Na Uy - Thụy Điển 3-1 (Giao hữu)

Kết quả của Na Uy cho thấy một đội bóng có khả năng ghi nhiều bàn thắng trước hầu hết các đối thủ, nhưng lại dễ bị đánh bại bởi các đội bóng mạnh. Pháp đã phơi bày những điểm yếu rõ ràng của Na Uy trong phòng ngự khi thắng 4-1. Tuy nhiên, trước những đối thủ yếu hơn, Na Uy đã thể hiện sự áp đảo, và Bờ Biển Ngà, dù có tổ chức tốt, nhưng không có tầm vóc như Pháp.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán Na Uy thắng 1-2 trong lúc cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton đoán tỉ số 2-2.

Website Sports Mole dự đoán Bờ Biển Ngà thua 1-2. Cây bút Ronan Sullivan của The Standard (Yahoo Sports) chọn tỉ số 2-4 cho Na Uy. Trong lúc Sports Illustrated đoán tỉ số 1-2.

Dự đoán: Bờ Biển Ngà - Na Uy 1-2

World Cup

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

01/Jul 00:00

Bờ Biển Ngàvs Na Uy

1.825

1/2 : 0

2.05

1.875

2 1/2

1.975

01/Jul 00:00

Bờ Biển Ngà vs Na Uy

1.85

1/2 : 0

2.05

1.85

2 1/2

2.025

01/Jul 00:00

Bờ Biển Ngà vs Na Uy

2.05

1/4 : 0

1.825

1.925

2 1/2

1.925

01/Jul 00:00

Bờ Biển Ngà vs Na Uy

2.05

1/4 : 0

1.85

1.95

2 1/2

1.90

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu có vẻ khá chênh lệch khi Na Uy chấp Bờ Biển Ngà đến nửa trái, ăn đủ, thua 82. Đến chiều qua, mức chấp giảm xuống chỉ còn đồng nửa, ăn 82, thua đủ. Đến trưa nay Na Uy chấp đồng nửa, ăn 82, thua đủ. Dù sao thì chọn Na Uy sẽ vui hơn.

Soi tỉ số trận Bờ Biển Ngà - Na Uy: Chờ Haaland lên tiếng - Ảnh 2.
Soi tỉ số trận Bờ Biển Ngà - Na Uy: Chờ Haaland lên tiếng - Ảnh 3.

 

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Na Uy Bờ Biển Ngà Soi tỉ số

Tổng biên tập: TRẦN XUÂN TOÀN

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