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Sức khỏe

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

N.Dung

(NLĐO) - Trong hai ngày cuối tuần, ba trẻ đuối nước nhập viện, một em tử vong. Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp bị sơ cứu sai, làm mất "thời gian vàng".

Trong hai ngày qua, Khoa Cấp cứu chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận ba trẻ 6-14 tuổi bị đuối nước. Một em tử vong, hai em còn lại đang được hồi sức tích cực với nguy cơ để lại di chứng thần kinh nặng.

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Bệnh nhi 6 tuổi nguy kịch sau đuối nước vì được sơ cứu không đúng

Sai lầm khiến nhiều trẻ mất "thời gian vàng"

Tiến sĩ - bác sĩ Lê Ngọc Duy, Trưởng khoa Cấp cứu chống độc, cho biết nguyên nhân khiến các bác sĩ trăn trở là nhiều trẻ vẫn được sơ cứu sai cách, như dốc ngược người, vác chạy hoặc chờ nước chảy ra rồi mới ép tim.

Theo bác sĩ Duy, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận nhiều ca đuối nước. Những trẻ được hồi sức tim phổi (CPR) ngay khi ngừng tuần hoàn thường có tiên lượng tốt hơn.

Ngược lại, việc dốc ngược trẻ rồi chạy không chỉ làm chậm quá trình hồi sức mà còn khiến dịch dạ dày trào ngược vào đường thở, làm tăng nguy cơ tổn thương não hoặc tử vong.

Cùng quan điểm, PGS-TS Hoàng Bùi Hải, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết rất "đau lòng" khi xem một đoạn video ghi lại cảnh một trẻ đuối nước tại bể bơi được sơ cứu bằng cách dốc ngược đầu.

Bệnh nhi sau đó được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ tái lập tuần hoàn, đặt ống nội khí quản, thở máy rồi chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.

Theo các chuyên gia, não chỉ chịu được tình trạng thiếu ôxy khoảng 4-5 phút. Vì vậy, khi phát hiện người đuối nước bất tỉnh, không thở hoặc ngừng tim, cần tiến hành hồi sức tim phổi ngay tại chỗ thay vì tìm cách đưa nước ra khỏi phổi.

"Dốc ngược trẻ lên vai rồi chạy sẽ làm chậm hồi sức tim phổi, khiến mất thời gian vàng để cứu sống người bệnh" - bác sĩ Duy nói.

PGS Hải cũng khuyến cáo người dân không thực hiện các biện pháp như dốc ngược nạn nhân hoặc ép bụng theo nghiệm pháp Heimlich vì không có giá trị trong cấp cứu đuối nước.

Cách sơ cứu đúng khi gặp trẻ đuối nước

Các bác sĩ khuyến cáo người dân thực hiện theo các bước sau: Nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi nước và gọi cấp cứu. Kiểm tra phản ứng, nhịp thở và dấu hiệu tuần hoàn.

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Ép tim ngoài lồng ngực sơ cứu trẻ đuối nước

Nếu trẻ ngừng thở hoặc chỉ thở ngáp, cần thổi ngạt ngay hai hơi đầu tiên. Nếu trẻ không có dấu hiệu hồi phục, tiến hành hồi sức tim phổi với chu kỳ 30 lần ép tim, 2 lần thổi ngạt, tốc độ ép 100-120 lần/phút.

Duy trì hồi sức liên tục cho đến khi nạn nhân tự thở hoặc có nhân viên y tế tiếp nhận. Sau khi có nhịp thở trở lại, vẫn cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để theo dõi vì có thể xuất hiện suy hô hấp hoặc các biến chứng muộn.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo tăng cường phòng ngừa đuối nước bằng cách luôn giám sát trẻ khi bơi, không để trẻ nhỏ chơi gần ao hồ, bể nước, thùng chứa nước không có nắp đậy và trang bị áo phao, phao nổi khi tham gia các hoạt động dưới nước.

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đuối nước Bệnh viện Nhi Trung cấp cứu đuối nước sơ cứu tổn thương não sơ cứu trẻ đuối nước

Tổng biên tập: TRẦN XUÂN TOÀN

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