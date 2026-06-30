Phường Hòa Hưng quyết tâm "xây ngôi nhà" sau năm đầu tiên đặt nền móng

Sáng 30-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng, TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và công bố nghị quyết về sắp xếp khu phố.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hưng, nhấn mạnh khi bắt đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường gặp nhiều khó khăn về bộ máy mới, cơ sở vật chất mới và những quy định chưa có trong tiền lệ. Trong bối cảnh đó, phường Hòa Hưng đã tập trung thực hiện các công việc của thành phố, của phường. "Đội ngũ cán bộ, công chức của phường cùng các cô chú, anh chị ở các khu phố đã luôn đồng hành và hướng tới mục tiêu xây dựng phường Hòa Hưng văn Minh, ngày càng trưởng thành hơn" - bà Nguyễn Thị Thu Hường nói.

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Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hưng gửi lời cảm ơn đến cán bộ, công chức của phường khi đã trải qua một năm chưa từng có, vừa làm việc vừa sắp xếp bộ máy, vừa tiếp dân vừa học quy trình mới, vừa hoàn thành các chỉ tiêu vừa thích nghi với các hệ thống phần mềm mới được triển khai. Áp lực là có thật, khối lượng công việc tăng lên là có thật nhưng tinh thần của cán bộ, công chức phường đã không chùn bước.

"Tôi biết có những cán bộ, công chức làm việc đến 9-10 giờ đêm để kịp trả hồ sơ đúng hạn cho dân. Tôi cũng biết có những cán bộ, công chức đã gác lại công việc của gia đình, gác lại những buổi về quê để hoàn thành nhiệm vụ tại phường. Đằng sau những con dấu, những giấy tờ hành chính tưởng như khô khan là mồ hôi, là cái tâm của người phục vụ" - bà Nguyễn Thị Thu Hường bày tỏ.

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Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hưng nhấn mạnh trong năm thứ nhất, phường đã đặt nền móng. Bước sang năm thứ hai, phường phải "xây ngôi nhà". Để làm được điều này, bà Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị phường tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người dân làm thước đó của sự hài lòng; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền và khu phố; giữ vững khối đại đoàn kết, gắn bó giữa người dân với chính quyền các cấp. "Đoàn kết sẽ là sức mạnh lớn nhất mà không có một cuộc cải cách nào có thể thay thế được" - bà Nguyễn Thị Thu Hường nói.

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Theo Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng Lê Thị Ngọc Hiền, trong năm đầu tiên đi vào hoạt động, phường đã đạt được nhiều kết khả quan. Điển hình như năm 2025, phường được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công an phường là "Đơn vị Quyết thắng". Cạnh đó, tập thể từ Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của phường đều được cấp trên ghi nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. "Đó là thành quả chung của sự đoàn kết thống nhất từ phường đến khu phố và sự đồng thuận của nhân dân" - bà Lê Thị Ngọc Hiền khẳng định.

Tại hội nghị, phường Hòa Hưng đã công bố Nghị quyết của HĐND phường về việc sắp xếp, đổi tên và tổ chức lại các khu phố trên địa bàn phường. Theo đó, từ 41 khu phố ban đầu phường sắp xếp thành 26 khu phố mới.

Dịp này, phường Hòa Hưng cũng công bố danh sách cấp ủy và ra mắt Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận tại 26 khu phố mới.