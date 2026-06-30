Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Trong một thông điệp được đưa ra hôm 30-6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh Iran sẽ hoàn toàn tôn trọng các cam kết nếu Mỹ tiếp tục giữ vững cam kết đối với bản ghi nhớ hợp tác vừa đạt được thông qua sự trung gian hòa giải của Pakistan.

Viết trên X, ông Pezeshkian mô tả sự hiểu biết lẫn nhau là một quá trình hai chiều, nhấn mạnh Tehran sẽ đáp lại việc Washington tuân thủ bản ghi nhớ.

Ông nói thêm rằng Iran sẽ tiếp tục đưa ra các quyết định dựa trên lý trí và tôn trọng phẩm giá con người, đồng thời đáp trả dứt khoát những lời lẽ vô lý và những lời đe dọa không có căn cứ, theo IRNA.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian - Ảnh: IRNA

Theo Al Jazeera đưa tin chiều 30-6, Oman dường như đã ủng hộ Iran về vụ rà phá bom mìn ở eo biển Hormuz thông qua tuyên bố mới từ Bộ Ngoại giao.

Trước đó, Iran đã phản đối mạnh mẽ tuyên bố của Pháp về việc hợp tác với Oman để rà phá bom mìn ở khu vực này. Tehran cho rằng chỉ mình họ chịu trách nhiệm về loại hoạt động này ở eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Oman tuyên bố “trách nhiệm đảm bảo eo biển và các tuyến đường vận chuyển quốc tế được công nhận không có bất kỳ mối nguy hiểm nào liên quan đến thủy lôi chủ yếu thuộc về Iran” theo bản ghi nhớ Mỹ-Iran.

Ông cũng khẳng định Oman sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực khu vực và quốc tế bất cứ khi nào được yêu cầu.

Song song đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng nói Iran và Oman đang có chung quan điểm về eo biển Hormuz, bao gồm sự cần thiết phải thu phí dịch vụ đối với tàu thuyền đi qua eo biển này.

Ông Gharibabadi cho biết các cuộc đàm phán để chỉ định các tuyến đường được phép sẽ được tổ chức, lưu ý Iran và Oman đã nhất trí chỉ định các tuyến đường từ năm 1968.

Ông tiếp tục nhấn mạnh rằng không một quốc gia nào khác ngoài Iran được phép rà phá thủy lôi trong eo biển và chỉ có Iran.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran cũng tuyên bố bất kỳ hành vi báo vi phạm bản ghi nhớ do Pakistan làm trung gian với Mỹ sẽ dẫn đến phản ứng của Iran.