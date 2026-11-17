Tỉnh Gia Lai tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông, tỉnh Gia Lai - Ảnh: LÊ KIẾN

Ngày 17-11, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại điểm E7, H5, xã Ia Boòng về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Dự lễ có đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lãnh đạo Quân khu 5, Quân đoàn 34, Binh đoàn 15 cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại điểm E7, H5, nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai.

Đọc điếu văn truy điệu, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

"Chúng tôi hiểu rằng hòa bình không phải điều tự nhiên mà có, cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao tuổi trẻ, máu xương và những cuộc chia ly không có ngày đoàn tụ. Chúng tôi nguyện sống và làm tròn trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau".

"Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại giữa núi rừng, hôm nay các anh đã trở về trong vòng tay của đồng đội, đồng bào và quê hương Gia Lai. Từ hôm nay, nơi đây sẽ có thêm 18 phần mộ được chăm sóc, 18 nén hương được thắp lên và thêm những câu chuyện về sự hy sinh được gìn giữ, kể lại cho thế hệ mai sau", bà Lịch xúc động nói.

Sau lễ truy điệu, 18 hài cốt liệt sĩ được di chuyển đến khu vực an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông. Lãnh đạo tỉnh, đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân đã thực hiện nghi thức an táng, thắp hương tưởng niệm, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiễn đưa các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông

Lễ an táng hài cốt các liệt sĩ