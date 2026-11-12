Thông tin liệt sĩ Nguyễn Tuấn Đã, sinh năm 1956, quê quán Hoài Ân, Bình Định

Liệt sĩ Nguyễn Tuấn Đã sinh năm 1956, hi sinh ngày 1-5-1975, quê quán: Hoài Ân, Bình Định. Hiện phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa).

Hơn chục năm lặn lội đến nhiều nghĩa trang liệt sĩ ở các tỉnh, thành phố phía Nam, ông Đào Thiện Sính - cựu chiến binh, hội viên Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam, đã thu thập danh sách 105 liệt sĩ còn thiếu thông tin trên bia mộ và gửi đăng trên trang website của Hội: Trianlietsi.vn.

Các gia đình thân nhân liệt sĩ hiện chưa biết người thân hy sinh và an táng tại đâu, có thể tra cứu trong danh sách, nếu thấy trùng họ tên liệt sĩ thì căn cứ vào giấy báo tử hoặc bản trích lục hồ sơ liệt sĩ để đối chiếu.

Mọi thông tin cần làm rõ, xin liên hệ: Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam - số 36 phố Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội (Số ĐT: 0395152555 - bà Trần Thị Oanh Lan, Phó ban Tổ chức Chính sách); hoặc: ông Đào Thiện Sính (ĐT: 0918793918).