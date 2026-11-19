Liệt sĩ Phạm Quang Tuần nhập ngũ tháng 12-1965, hi sinh ngày 3-8-1973. Đơn vị khi hi sinh 101/200, B2. Chức vụ, cấp bậc khi hi sinh: Tiểu đội phó - Liên lạc.

Theo giấy báo tử, liệt sĩ hi sinh tại mặt trận phía Nam. Ông Phạm Thế Ba, cháu của liệt sĩ, gia đình được biết có thể liệt sĩ hi sinh tại Tây Ninh.

Ai biết thông tin phần mộ liệt sĩ xin liên lạc với gia đình: số nhà 682, tổ dân phố Mường Phăng, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Số điện thoại: 0904828278 - Phạm Thế Ba. Email: phamtheba@gmail.com.