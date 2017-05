Tổng thống Hàn Quốc sẽ bỏ tên lửa THAAD nếu Bình Nhưỡng hạ nhiệt?

Tân tổng thống Moon Jae In phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Xanh ngày 10-5 - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Sputnik (Nga), tân tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã có cuộc điện đàm đầu tiên trên cương vị mới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong này hôm nay (11-5).

Theo đó, ông Moon cho biết Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc trong những nỗ lực chung hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, trong đó có việc tái khởi động lại cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề này càng sớm càng tốt.

Trong thông báo của Bộ ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên cũng là mục tiêu của Trung Quốc. Ông Tập khẳng định Bắc Kinh ủng hộ hòa bình và ổn định trong khu vực.

Theo hãng tin Reuters, cũng trong cuộc điện đàm này, tân tổng thống Hàn quốc cho rằng trước khi những căng thẳng liên quan tới việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc có thể được giải quyết, Triều Tiên phải dừng các động thái khiêu khích.

Theo ông Yoon Young Chan, phát ngôn viên của Văn phòng tổng thống Hàn Quốc, ông Tập Cận Bình đã giải thích về quan điểm của Trung Quốc trong việc triển khai THAAD.

Ông Yoon thông tin: "Tổng thống Moon cho biết ông hiểu mối quan tâm của Trung Quốc trong việc triển khai THAAD và những lo ngại của họ, nói rằng ông hy vọng hai nước có thể nhanh chóng xúc tiến việc liên lạc để tăng cường hiểu biết lẫn nhau".

Người phát ngôn Văn phòng tổng thống Hàn Quốc nói thêm: "Tổng thống Moon nói rằng vấn đề THAAD có thể được giải quyết khi Triều Tiên không còn những động thái khiêu khích tiếp theo".

Cùng ngày, tân Tổng thống Moon cũng đã điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, trong đó hai bên thảo luận cách thức hợp tác trong vấn đề Triều Tiên.

Theo một quan chức Nhật Bản giấu tên, hai nhà lãnh đạo có thể sẽ có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên vào tháng 7 tới, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Đức.

Nhận định về đối sách của lãnh đạo mới, ông Moon Chung In - Giáo sư có uy tín tại Đại học Yonsei, nguyên là Cố vấn an ninh cấp cao của cựu Tổng thống Roh Moo Hyun, cho rằng chính sách hợp tác của Hàn Quốc với Triều Tiên dưới thời tân Tổng thống Moon Jae In sẽ không nằm ngoài phạm vi chính sách của Mỹ.

Theo ông, tham vấn sẽ là cơ sở cho những quyết định quan trọng của chính phủ mới về Bình Nhưỡng.

CHDCND Triều Tiên từng tuyên bố là một cường quốc hạt nhân vào năm 2005. Từ năm 2003-2009, Trung Quốc, Hàn Qốc, Nga, Mỹ và Nhật Bản đã tham gia các vòng đàm phán với Triều Tiên về tiến trình phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên năm 2009 Triều Tiên rút khỏi các vòng đàm phán này.

D. KIM THOA