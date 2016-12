10 vấn đề giao thông 'nóng' trong năm 2016

Cửa ngõ ra vào Tân Sơn Nhất thường xuyên bị ùn ứ - Ảnh: Đại Việt

Trong đó, nạn ùn ứ giao thông trên các tuyến đường trọng điểm tại các thành phố lớn trên cả nước là đề tài nóng hổi nhất năm qua.

1 - TP.HCM dự kiến thêm nhiều đường một chiều, nhắm đến việc làm giao thông thông thoáng, giải quyết vấn nạn kẹt xe. Theo đề xuất của Sở Giao thông vận tại TP.HCM, nhiều tuyến đường như: Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Trần Quốc Thảo, Phan Văn Trị… sẽ trở thành đường một chiều.

2 - Trong cuộc họp bàn về giảm ùn tắc giao thông tại Sở Giao thông vận tải ngày 13-12-2016, nhiều lãnh đạo TP.HCM đã thống nhất ý kiến: “Ùn tắc giao thông tại TP.HCM đang trở thành vấn nạn, những gì giải quyết được sớm, chưa cần nhiều tiền thì phải làm ngay. Vì người dân quá bức xúc…”.

Theo đó, nhiều hiến kế đưa ra từ các cấp chính quyền, chuyên gia, người dân… về việc giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông trên cả nước như: giảm lưu lượng ôtô vào thành phố, tăng giờ bay đêm, nhanh chóng hoàn thành các lô cốt trên đường. Trong đó, đề án hạn chế xe hai bánh cá nhân gây tranh cãi nhiều nhất.

3 - Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM cho biết theo thống kê từ đầu năm 2016 đến tháng 10-2016, CSGT đã xử phạt 21.195 vụ liên quan đến nồng độ cồn. Trong đó có 498 vụ liên quan đến người điều khiển ôtô, 20.697 vụ liên quan đến người điều khiển xe máy.

4 - Trước tình trạng nhiều con đường bị nâng cao hơn nền nhà dân nhiều mét, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng yêu cầu giám đốc Sở Giao thông vận tải giải thích. Trả lời Bí thư Thành ủy, ông Bùi Xuân Cường cho biết: Về chuyện đường cao hơn nhà, cụ thể là tại đường Kinh Dương Vương, đang xây những bức tường cao chắn ngang nhà dân mà báo Tuổi Trẻ vừa phản ánh, được tính từ cơ sở mức triều cao nhất là 1,68m.

Ông Cường cho rằng tinh thần là phải “hài hòa cao độ” và kiểm soát được mức triều. Sáng nay, lãnh đạo UBND TP.HCM đã đi kiểm tra và sẽ có biện pháp xử lý hài hòa, đảm bảo cuộc sống cho người dân.

5 - Từ ngày 1-8, theo nghị định 46 của Chính phủ, người chạy xe vượt đèn vàng hay đèn đỏ sẽ bị phạt tiền như nhau: với xe hơi lên tới 2 triệu đồng và xe máy là 400.000 đồng.

Sau khi Tuổi Trẻ Online đăng bài viết về nghị định 46, nhiều bạn đọc đã nêu ý kiến của mình. Nhiều bạn đọc bày tỏ sự băn khoăn khi xử phạt lỗi vượt đèn vàng, đèn đỏ như nhau. Một bạn đọc khác đề nghị: “Nếu vậy thì bỏ đèn vàng đi, chỉ giữ hai đèn xanh - đỏ bằng thời gian đếm ngược về 0 thôi.

6 - Phí giao thông còn đắt hơn nhiên liệu. Nhiều trạm thu phí BOT mọc lên dày đặc, mức thu phí cao, thời gian thu phí kéo dài. Tại buổi tiếp xúc cử tri và công bố chương trình hành động trước cử tri phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An vào chiều 6-5, ông Hồ Đức Phớc - tổng Kiểm toán Nhà nước - cho biết cơ quan này đang thực hiện kiểm toán 187 vụ việc, đồng thời khẳng định sẽ kiểm toán 86 trạm thu phí BOT trên cả nước. Trong đó, năm 2016 sẽ kiểm toán 14 trạm thu phí, số còn lại sẽ thực hiện trong năm 2017.

7 - Vụ sập Cầu Ghềnh sáng 20-3 đã khiến toàn bộ đoạn đường ray tuyến đường sắt Bắc - Nam qua cầu hư hỏng, giao thông đường sắt qua cầu đã không thể thực hiện.

8 - Vụ An toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ VN cho biết tính đến ngày 3-3 tất cả quốc lộ, tỉnh lộ, các trục giao thông chính của cả nước đã rà soát điều chỉnh xong biển hạn chế tốc độ dưới 50km/h.

Kết quả, các đơn vị liên quan đã điều chỉnh thay thế 3.271 biển hạn chế tốc độ dưới 50km/h. Trong đó dỡ bỏ hoàn toàn 1.661 biển; thay thế bằng biển tốc độ trên 50km/h với 353 biển; thay thế bằng biển cảnh báo đi chậm, đường cong 833 biển; giữ nguyên biển tốc độ dưới 50km/h đối với xe khách giường nằm hai tầng, một số vị trí cầu yếu, điểm đen chưa được xử lý với 474 biển.

9 - Ngày 26-2, Sở Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức buổi đối thoại với các doanh nghiệp vận tải, bến xe để lắng nghe ý kiến nhằm tìm giải pháp lập lại trật tự giao thông trên đường phố, đặc biệt là vấn đề xe đò đậu đón khách giữa Sài Gòn, xe khách rùa bò lộng hành trên các cung đường quan trọng Phạm Văn Hùng, Phạm Văn Đồng.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016 trên địa bàn TP.HCM, ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - yêu cầu TP cần chú trọng việc thanh tra, kiểm tra, giám sát về trách nhiệm, kỷ cương của người thực thi công vụ trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ông Hùng khẳng định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay của TP bên cạnh nhiệm vụ kéo giảm tai nạn giao thông.

10 - Trưa 18-1, UBND TP Hà Nội và Công ty cổ phần Him Lam đã tổ chức thông xe kỹ thuật và gắn biển công trình cầu vượt nút giao thông trung tâm Q.Long Biên.

Đây là cầu vượt lớn nhất trong các cầu vượt đô thị ở Hà Nội, kết nối quốc lộ 5 với quốc lộ 5 kéo dài, khép kín hoàn toàn đường vành đai 2 Hà Nội.

