Ông Putin trổ tài chơi piano khi chờ ông Tập

Tổng thống Nga Vladimir Putin chơi piano trước cuộc họp song phương với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: AP

Trước đó, theo Reuters, Tổng thống Nga Putin có bài phát biểu tại Diễn đàn kinh tế "Vành đai, Con đường" tổ chức ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Sau đó Tổng thống Nga đến nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài để thảo luận song phương với ông Tập và các lãnh đạo khác.

Trong khi chờ cuộc họp song phương với ông Tập, ông Putin nhìn thấy chiếc đàn piano và bắt đầu lả lướt vài giai điệu.

Theo hãng thông tấn Nga TASS, ông Putin đã chơi các bài hát thời Liên Xô cũ về Matxcơva và St Petersburg.

Đài CNN nhận định rằng khi thể hiện 2 bài hát về các địa danh trên, dường như Tổng thống Nga không bao giờ bỏ lỡ cơ hội quảng bá về đất nước của ông.

Đài CNN cho biết ông Putin đã chơi bài "Moscow Windows" và "The City on the Free Neva River". Trong khi đó tờ New York Times cho biết bài thứ hai là "Evening Song".

Tờ New York Times nhận định rõ ràng đó là màn biểu diễn ấn tượng của ông Putin nhưng không tự phát. Một người quay phim đã đi theo ông Putin đến cây đàn và đoạn video clip về cuộc biểu diễn "ngẫu hứng" của ông Putin nhanh chóng lan truyền trên truyền thông xã hội Nga.

Nhà lãnh đạo 64 tuổi của nước Nga từng chứng tỏ khả năng chơi piano trước đây và không ít lần thể hiện nhiều kỹ năng khác của bản thân. Ông Putin cũng từng cưỡi ngựa tại Siberia, lái máy bay và lặn bằng tàu ngầm ở Hồ Baikal và biển Đen, biểu diễn judo,...

