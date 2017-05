Làn gió mới trên bán đảo Triều Tiên

Dân Hàn Quốc đi bỏ phiếu sớm Trong hai ngày 4 và 5-5, người dân Hàn Quốc đã đi bỏ phiếu sớm bầu tổng thống tại 3.510 điểm bỏ phiếu khắp cả nước. Hàn Quốc có hơn 42,4 triệu cử tri đủ điều kiện đi bầu. Các cuộc khảo sát cho thấy ứng viên Moon Jae In đang dẫn đầu, giữ một khoảng cách an toàn so với hai đối thủ theo sau. Hãng tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group trong tuần này nâng khả năng chiến thắng của ông Moon lên 80% từ mức 55% của tháng trước. Người chiến thắng cuộc bầu cử sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống Hàn Quốc ngay lập tức, bỏ qua khoảng thời gian hai tháng chuyển giao như thông lệ. Tân tổng thống sẽ phục vụ một nhiệm kỳ 5 năm.