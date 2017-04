Lý do Triều Tiên chọn vùng biển Nhật Bản để bắn tên lửa

Địa điểm bắn và hướng bắn tên lửa sáng 16-4 được xác định vẫn hướng ra biển Nhật Bản.

Hồi tháng 3-2017, trong 4 tên lửa đạn đạo được bắn đi, có 3 quả rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Riêng trong lần bắn sáng 16-4, theo quân đội Mỹ, tên lửa của Triều Tiên đã phát nổ ngay lập tức. Địa điểm bắn và hướng bắn được xác định vẫn hướng ra biển Nhật Bản.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Triều Tiên cứ phải bắn ra vùng biển Nhật Bản? Câu trả lời nằm ở vị trí địa lý của quốc gia này.

Triều Tiên không thể bắn sang vùng biển phía tây (Hoàng Hải) bởi biển này quá nhỏ, nhất là nó lại hướng về Trung Quốc.

Trong khi đó, nếu bắn xuống phía nam, vượt qua Hàn Quốc để tiến về biển Hoa Đông lại tạo ra một nguy cơ quá lớn.

Một sơ suất hoặc lỗi ký thuật khiến tên lửa Triều Tiên rơi xuống đất Hàn Quốc có thể thổi bùng căng thẳng lên tới đỉnh điểm trên bán đảo liên Triều.

Do đó, bắn tên lửa ra biển Nhật Bản là một lựa chọn có phần an toàn. Nhưng theo một số nhà quan sát quân sự, Bình Nhưỡng còn có sự tính toán khác hơn là đảm bảo an toàn.

Khi bắn tên lửa về vùng biển Nhật Bản, họ cho rằng Triều Tiên còn đang tập luyện tấn công Nhật và các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật.

Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, Bình Nhưỡng sẽ điều chỉnh tham số để tên lửa có thể vươn tới các mục tiêu trên đất Nhật Bản.

DUY LINH