​Phụ nữ Mỹ và nhiều nước biểu tình phản đối ông Trump

Người biểu tình tại London (Anh) tuần hành từ khu vực Đại sứ quán Mỹ ở quảng trường Grosvenor hướng về quảng trường Trafalgar để phản đối ông Trump - Ảnh: Getty Images

Theo hãng tin AP đã có hơn 600 cuộc "tuần hành của các chị em" diễn ra trên toàn nước Mỹ và ở các nước khác có liên kết với phong trào Women's March ở Washington, Mỹ.

Riêng tại Mỹ, phong trào Women's March đã tập hợp được hàng trăm ngàn phụ nữ cũng như nam giới tại thủ đô trong ngày 21-1, đúng một ngày sau khi ông Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ.

Tại một số sự kiện biểu tình, số người tham gia lớn hơn nhiều so với dự kiến. Tại Chicago, các nhà tổ chức đã phải hủy bỏ một chương trình tuần hành qua khu trung tâm thương mại vì lý do an ninh khi có quá đông người tụ tập. Thay vào đó họ phải mở rộng thêm chương trình tuần hành tại một công viên.

Tại Mỹ, các cuộc tuần hành của phụ nữ diễn ra tại Trenton, Chicago, Cincinnati, New York, Columbia (Nam Carolina), Park City (Utah).

Riêng tại New York, người biểu tình đã nêm chật các con phố bên ngoài ngôi nhà tại Manhattan của tổng thống Trump, họ nói rằng có thể ông Trump sinh ra tại đó, nhưng ông không phải là người New York.

Ông Trump sinh ra và lớn lên tại thành phố New York, nhưng đa số cử tri của thành phố này cũng như của bang New York đã bỏ phiếu ủng hộ bà Clinton. Hàng ngàn người biểu tình ở đây đã giơ cao các tấm biểu ngữ với dòng chữ "Quyền của phụ nữ là quyền con người".

Trong khi đó tại các nước khác, phong trào biểu tình của phụ nữ phản đối ông Trump cũng đã diễn ra rầm rộ trong ngày 21-1.

Tại Paris, hàng ngàn người, trong đó có nhiều người lao động và các du học sinh Mỹ đang sống tại Pháp, đã tập hợp tại khu vực tháp Eiffel để tuần hành trong không khí khá vui vẻ.

Họ hát vang và mang theo những tấm biểu ngữ như "Chúng tôi sẽ giám sát ông, ông Trump" và "Đồng hành với những chị em của chúng tôi ở Washington". Hơn 40 tổ chức nữ quyền và chống phân biệt chủng tộc đã tổ chức cuộc tuần hành tại Paris.

Chị Anne Tiracchia, người vùng Stroudsburg, Pennsylvania đang sang thăm con trai ở Pháp nói: "Cuộc tuần này là quan trọng vì ông Trump muốn phá bỏ 50 năm tiến bộ. Ông ấy muốn các nhà máy xả khói trở lại, muốn phụ nữ chỉ ở nhà và sinh con. Chúng tôi muốn chứng tỏ với ông ấy là chúng tôi không đồng ý".

Tại London (Anh), khoảng 100.000 người tham gia tuần hành cũng đã có mặt tại Quảng trường Trafalgar để biểu thị sự phản đối với ông Trump. Cảnh sát cho biết sự kiện đã diễn ra trong hòa bình và không ai bị bắt giữ.

Tại Sydney (Úc), đông đảo phụ nữ đã tập hợp tại một công viên lớn ở Sydney mang theo biểu ngữ tuần hành. Chị Alyssa Smith tới đây cùng chồng và cô con gái 2 tuổi cho biết, chị rất lo lắng về tương lai kể sau khi ông Trump đắc cử. Chị nói chị không muốn con gái mình sẽ lớn lên trong một thế giới mà "sự thù hận trở nên phổ biến".

Tại Yangon, Myanmar, đông đảo phụ nữ đã tham gia một cuộc "picnic đoàn kết" tại thủ đô Yangon do những người Mỹ sống và làm việc ở Myanmar tổ chức. Những người tổ chức cho biết, vì không thể tổ chức được một cuộc tuần hành nên họ đã chỉ tập hợp lại được với nhau để bày tỏ tinh thần đoàn kết với phong trào Women's March tại Washington và trên toàn thế giới.

Tại thủ đô Athens, Hi Lạp, khoảng 150 người đã tập hợp bên ngoài đại sứ quán Mỹ sau đó tuần hành một cách hòa bình qua khu vực trung tâm thành phố.

Nhà hoạt động người Hi Lạp Petros Konstantinou cho biết: "Chúng tôi phản đối ông Trump vì với chúng tôi, ông ấy đại diện cho chiến tranh, phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc và sự tham gia của các tập đoàn đa quốc gia".

