Mỹ công bố lệnh trừng phạt Nga vì "tấn công mạng can thiệp bầu cử"

Ông Trump nói sẽ tìm hiểu vụ tấn công mạng của Nga Sau khi Washington tuyên bố trừng phạt Nga vì cáo buộc tấn công mạng, ông Trump nói sẽ tới gặp các lãnh đạo cơ quan tình báo để nắm được thông tin về sự việc. Theo trang tin The Hill, trong thông báo trên Twitter tối 28-12, tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết ông sẽ có cuộc gặp với các lãnh đạo cơ quan tình báo để thảo luận về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Ông Trump đề cập tới vấn đề này với những từ ngữ khá chung chung, ông cũng không nhắc tới các lệnh trừng phạt của Washington áp lên Nga mà tổng thống Barack Obama công bố trước đó. Ông Trump viết: "Đã tới lúc đất nước chúng ta cần phải tiến tới những điều tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, vì lợi ích của đất nước và của nhân dân vĩ đại, tôi sẽ gặp các lãnh đạo của giới tình báo tuần tới để cập nhật về các sự việc liên quan tới tình huống này". Thông báo của ông Trump không nói rõ "tình huống này" là tình huống gì, nhưng trước đó trong ngày, nhóm chuyển giao quyền lực của tổng thống đắc cử cho biết sẽ có phản ứng với các lệnh trừng phạt Nga vừa được công bố. Ông Trump liên tục phản đối mọi cáo buộc cho rằng Nga có can thiệp trong các cuộc tấn công mạng nhằm vào đảng Dân chủ mà giới chức tình báo Mỹ nói mục đích của chúng là "can thiệp" vào cuộc bầu cử Mỹ. Ông Trump cũng cho rằng, mọi thông tin liên quan tới việc đó đều là âm mưu của đảng Dân chủ muốn làm cho kết quả đắc cử của ông trở nên bất hợp pháp. Tuy nhiên các nghị sĩ, cộng đồng tình báo và hầu hết chuyên gia an ninh của Mỹ đều không nghi ngờ về việc tình báo Nga đứng sau các cuộc tấn công mạng nhằm vào Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ (DNC) và chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton, ông John Podesta. Ngày 28-12 tổng thống Obama công bố một loạt các biện pháp trả đũa Nga, trong đó có các lệnh trừng phạt kinh tế với các cơ quan tình báo và các quan chức Nga đứng sau vụ việc. Đồng thời với đó, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Bộ an ninh nội địa cũng công bố một báo cáo chung, trong đó chỉ ra chi tiết những chứng cứ cho thấy các vụ tấn công mạng là do Nga tiến hành.