Phim của Netflix không có cửa thắng Cành cọ vàng tại Cannes?

TTO - Mặc dù mới khai mạc, nhưng Cannes đang nóng lên từng ngày do những tranh cãi xoay quanh việc, chủ tịch ban giám khảo của liên hoan phim Cannes Pedro Almodovar cương quyết rằng 'Sẽ không có Cành cọ vàng cho những phim của Netflix!'

Phim The meyerowitz Stories - tranh giải Cành cọ vàng năm nay

Trong số 19 phim tham gia tranh giải Cành cọ vàng có 2 phim thuộc về dịch vụ phát hành trực tuyến Netflix.

Đó là Okja của đạo diễn Bong Joon-ho và The meyerowitz Stories (New and Selected) của đạo diễn Noah Baumbach.

Như vậy, rất có khả năng hai bộ phim này, dù tranh giải, và dù có hay cỡ nào đi chăng nữa, thì chủ tịch ban giám khảo của liên hoan phim đã từ chối trao giải ngay từ đầu.

Trailer OKJA

Netflix trong vài năm trở lại đây đang trở thành “một ông lớn” của điện ảnh lẫn truyền hình.

Từ một kênh dịch vụ phục vụ phim trực tuyến cho người dùng, Netflix sản xuất phim truyền hình, và thậm chí thâm nhập sâu vào việc sản xuất phim điện ảnh. Những dự án điện ảnh lớn nhỏ liên tục được Netflix thực hiện.

Với lợi thế có một lượng khán giả khổng lồ, Netflix ngay lập tức công chiếu phim của mình trên hệ thống online mà bỏ qua cách thức chiếu phim truyền thống trên màn ảnh rộng.

Điều đó vừa có lợi cho khán giả mà cũng vừa thiệt thòi cho một bộ phận không nhỏ các khán giả khác. Vì có thể ngồi nhà xem phim ngay khi phim ra mắt nên họ sẽ mất đi thói quen thưởng thức phim qua màn ảnh lớn.

Đạo diễn Pedro Almodovar chia sẻ điều này qua buổi họp báo khi ban giám khảo gặp gỡ truyền thông: “Tôi thích phim của tôi được xem trên màn ảnh lớn hơn là xem màn ảnh nhỏ trên 190 quốc gia.

Đấy thực sự là vẫn đề tôi quan tâm, nền tảng số đang là phương thức mới về mặt hình ảnh, có ý nghĩa tích cực và làm giàu thêm cho ngành công nghệ số theo một cách nào đó.

Nhưng những nền tảng này, những dạng thức mới này không nên chiếm mất những dạng thức cũ như làm mất đi thói quen đến rạp chiếu để xem phim.

Với tư cách cá nhân tôi không tưởng tượng được một giải thưởng như Cành cọ vàng hay bất kì giải thưởng nào khác có thể được trao cho một phim và sau đó ta không thể xem phim đó trên màn ảnh lớn!"

Cảnh trong phim Bright được sản xuất bởi Netflix

Điều này đã được Cannes ghi nhận, và sẽ áp dụng vào năm 2018. Có nghĩa là, bắt đầu từ năm 2018, những phim muốn tranh giải bắt buộc phải ra mắt tại các hệ thống rạp thuộc Pháp.

Tuy nhiên, không phải ai trong hội đồng ban giám khảo cũng đồng ý với ý kiến của ông chủ tịch, đặc biệt là Will Smith - nam diễn viên người Mỹ.

“Tôi có một đứa con 16 tuổi, một đứa 18 tuổi và một đứa 24 tuổi. Chúng đi ra rạp xem phim 2 lần một tuần và chúng cũng xem cả Netflix.

Tôi không biết những gia đình khác ra sao, nhưng ở nhà tôi, Netflix rõ ràng không ảnh hưởng gì đến việc ra rạp xem phim hết.

Không phải là chúng sẽ không đến rạp coi phim nếu đã có trên Netflix. Nó là hai dạng giải trí hoàn toàn khác nhau. Ở nhà tôi, Netflix chỉ mang lại lợi ích khi các con tôi có thể xem những phim chúng chưa bao giờ xem.

Netflix mang đến một sự kết nối tuyệt vời giữa chúng với thế giới. Có những bộ phim chiếu cách nhà tận 8 ngàn dặm, nhưng nhờ trực tuyến mà chúng ta có thể tìm thấy, cũng như gặp được các nghệ sĩ tìm hiểu họ trên mạng và kết nối với họ.

Ở nhà tôi, Netflix không là gì hơn mang đến một sự thấu hiểu về thế giới điện ảnh hơn nữa cho những đứa con của tôi."

Tất nhiên, nếu biết Smith là diễn viên chính của một bộ phim “bom tấn” mà Netflix đầu tư mang tên Bright thì ta sẽ hiểu vì sao Will Smith dành cho Netflix những lời có cánh như vậy. Tuy nhiên, khoa học kĩ thuật đang phát triển, điện ảnh cũng phát triển, những hình thức của nó đang biến đổi và Netflix chỉ là một trong những nhà tiên phong mang đến cách thưởng thức điện ảnh mới cho người dùng. Việc nó có đủ mạnh để ảnh hưởng đến thói quen xem phim hay không, là câu chuyện của tương lai. Nhưng những điều ông Pedro lo sợ không phải là không có cơ sở. Và có lẽ, đây là cuộc tranh cãi khó có hồi kết, của những giá trị cũ và giá trị mới trong thời đại internet đang thống trị toàn cầu.

NGUYỄN TUẤN