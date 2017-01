Khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ: Hộp đêm Reina là 'lựa chọn ngẫu nhiên'

TTO - Nghi can xả súng giết chết 39 người tại hộp đêm Reina ở thành phố Istanbul vào đêm giao thừa cho biết y chọn ngẫu nhiên nơi gây án.

Nghi can xả súng hộp đêm Reina bị bắt tại quận Esenyurt, Istanbul - Ảnh: Reuters

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19-1 dẫn lời nghi can Abdulgadir Masharipov thông tin rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ban đầu hướng dẫn y tấn công một khu vực ở quảng trường Taksim.

Tuy nhiên, sau đó Masharipov buộc phải đổi mục tiêu vì an ninh quá cao tại quảng trường trên.

Tờ Hurriyet đưa tin nghi can Masharipov khai nhận y nhận chỉ thị từ lãnh đạo IS tại thành phố Raqqa của Syria. "Tôi đã đến Taksim vào đêm Giao thừa nhưng các biện pháp an ninh quá dày đặc. Không thể thực hiện một cuộc tấn công ở đây" - Masharipov khai báo với cảnh sát.

"Họ bảo tôi tìm kiếm một mục tiêu mới trong khu vực này. Hộp đêm Reina có vẻ là nơi thích hợp nhất để tấn công. Dường như không có nhiều biện pháp an ninh tại đây" - hung thủ Masharipov nói thêm.

Tuy nhiên đài BBC cho biết chưa thể xác minh tính chân thực trong thông tin của tờ Hurriyet bởi vì tờ báo này đã không nêu cách thức có được bản phỏng vấn nghi can Masharipov từ phía cảnh sát.

Trước đó IS từng lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công đẫm máu tại hộp đêm Reina. Nhóm khủng bố này cho biết chúng đã ra lệnh cho thành viên của mình thực hiện cuộc trả thù trên vì sự can thiệp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria.

Các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng là công dân của nhiều quốc gia, bao gồm Israel, Pháp, Tunisia, Li-băng, Ấn Độ, Bỉ, Jordan và Ả Rập Saudi. Hàng chục người khác cũng bị thương trong vụ xả súng này.

Cảnh sát đã bắt giữ nghi can người Uzbekistan này hôm 16-1 tại một căn hộ ngoại ô Istanbul khi y đang ở cùng cậu con trai 4 tuổi.

Masharipov đã đến hộp đêm Reina bằng xe taxi trước khi xông vào nơi này để xả súng ngẫu nhiên vào những người đang vui vẻ đón mừng năm mới tại đây.

Vào ngày 18-1, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắt giữ 27 nghi can thuộc tổ chức IS tại thành phố Bursa, phía Tây Bắc nước này, do có liên quan tới vụ tấn công hộp đêm Reina.

Truyền thông địa phương đưa tin 15 phụ nữ người nước ngoài đã bị lực lượng chống khủng bố bắt giữ tại 7 địa điểm thuộc thành phố Bursa. Ngoài ra, lực lượng này cũng đã thu giữ 40 hộ chiếu, 38 thẻ căn cước giả và 15 điện thoại di động tại một căn hộ bỏ không.

Theo hãng thông tấn Anadolu, 2 công dân Tajikistan đã sử dụng căn hộ trên. Hai đối tượng này cũng đã thay mặt các thành viên IS thuê nhiều căn hộ khác tại các thành phố Istanbul, Bursa và Izmir. Hiện một đối tượng đã bị bắt và người còn lại đang lẩn trốn.

ANH THƯ