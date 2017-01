Nga bác thông tin ông Putin sắp gặp ông Trump

Sunday Times là phiên bản ngày chủ nhật của tờ The Times của Anh. Đây là một trong những tờ báo lâu đời nhất của nước này và được xem là "Thời báo" (Times) đầu tiên trên thế giới, số ra đầu vào năm 1788. Năm 2011, Sunday Times dính vào vụ bê bối nghe lén các chính khách Anh chung với tờ News of the World (tờ này sau đó đã bị đình bản trong cùng năm).