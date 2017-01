​Ông Joe Biden được tặng Huân chương tự do của tổng thống

TTO - Tổng thống Barack Obama đã trao tặng phó tổng thống Joe Biden Huân chương tự do của tổng thống, danh hiệu cao quý nhất với một công dân Mỹ.

Khoảnh khắc thân mật giữa hai nhà lãnh đạo cao nhất của nước Mỹ trong lễ trao tặng Huân chương tự do của tổng thống cho ông Joe Biden - Ảnh: AP

Theo đài BBC, ông Obama ca ngợi người cộng sự của mình vì "lòng trung thành với người dân Mỹ, vì tình yêu tổ quốc và sự cống hiến cho sự nghiệp".

Vinh dự lớn lao đến với ông Joe Biden vào thời điểm cả ông và ông Obama đều chuẩn bị rời nhiệm sở trong ngày 20-1, khi tổng thống đắc cử Donald Trump chính thức nắm quyền.

Ông Biden cho biết ông vẫn có dự định tiếp tục hoạt động tích cực trong các hoạt động của đảng Dân chủ.

Tại buổi lễ trao tặng Huân chương tự do của tổng thống, ông Joe Biden đã ngỡ ngàng vì ngạc nhiên, và không cầm được nước mắt khi nhận được vinh dự này. Ông cũng nói không hề biết gì trước đó việc sẽ được trao tặng Huân chương tự do của tổng thống.

Tổng thống Obama đã không tiếc những lời khen tặng dành cho một người mà ông gọi là "sự lựa chọn tốt nhất, không chỉ với tôi, mà cả với nhân dân Mỹ".

Trong niềm vui và xúc động nghẹn ngào, ông Biden nói: "Tổng thống, tôi mắc nợ anh. Tôi mắc nợ tình bạn của anh. Tôi mắc nợ gia đình anh".

Ông Biden từng chia sẻ ông có kế hoạch làm việc về các vấn đề chính sách tại các viện nghiên cứu của Đại học Delaware và Đại học Pennsylvania. Ông cũng sẽ tiếp tục tham gia cuộc chiến chống ung thư, căn bệnh đã cướp đi người con trai của ông năm 2015.

Huân chương tự do của tổng thống là phần thưởng cao quý nhất dành cho công dân của nước Mỹ, ghi nhận sự đóng góp của họ trong nhiều lĩnh vực khác nhau như an ninh và lợi ích của nước Mỹ, hòa bình thế giới, các nỗ lực đặc biệt của tập thể hay cá nhân,….

Đây là phần thưởng do tổng thống John F Kennedy lập ra năm 1963, thay thế cho Huân chương tự do. Những người đã được nhận Huân chương tự do của tổng thống thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: chính trị, kinh doanh, quân đội, âm nhạc, điện ảnh, báo chí.

D. KIM THOA