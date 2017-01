Đại sứ Mỹ trấn an Singapore và ASEAN về ông Trump

Dù tăng trưởng cả năm 2016 của Singapore đạt 1,8%, chậm nhất từ năm 2009, nhưng đó đã là con số lớn hơn so với kỳ vọng của Bộ Công thương nước này. Kết quả trên chủ yếu xuất phát từ việc GDP sơ bộ của quý 4 tăng đến 9,1% so với quý 3, mức tăng nhanh nhất kể từ quý 2 năm 2013, theo Bloomberg. Ở quý 3, GDP của Singapore sụt giảm 1,9%, nhưng cú hích ở ba tháng cuối năm tính đến tháng 12-2016 đã “cứu” cả năm. Trong thông điệp ngày đầu năm 1-1, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng mức tăng trưởng kinh tế vừa qua “vẫn khả quan, mặc dù ít hơn so với mong đợi của chúng tôi” - Straits Times cho biết.