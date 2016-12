Mạo nhận cháu đại tá công an, lừa "chạy trường" 550 triệu đồng

TTO - Nhận mình có chú là đại tá công an, Trần Hoàng Vinh hứa "chạy" cho con của ông Hoàn vào trường thiếu sinh quân rồi trường công an, lừa của ông Hoàn tổng cộng 550 triệu đồng.

Trần Hoàng Vinh đang làm việc tại cơ quan Công an - Ảnh: Đ. HUY

Ngày 28-12, Công an TP. Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam nghi can Trần Hoàng Vinh (tạm trú TP Bảo Lộc) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 23-12 ông Nguyễn Hữu Hoàn (ngụ phường B’Lao, TP Bảo Lộc) có đơn tố cáo việc Trần Hoàng Vinh hứa xin cho con anh Hoàn vào trường Thiếu sinh quân rồi trường Công an với giá 550 triệu đồng nhưng không thực hiện.

Công an TP Bảo Lộc đã làm rõ đơn tố cáo này, được biết: tháng 4-2016, Vinh cùng vợ chuyển từ Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận lên TP Bảo Lộc thuê nhà.

Quá trình sinh sống tại đây, Vinh quen người hàng xóm là ông Hoàn. Biết nguyện vọng của ông Hoàn muốn cho người con trai tên N.M.N. (sinh năm 1999, hiện đang học lớp 12) theo học các trường quân đội, Vinh đã gợi ý ông Hoàn cho Ngọc đi trường Thiếu sinh quân đóng tại huyện Củ Chi, TP.HCM. Ông Hoàn đồng ý và nhờ Vinh lo giúp.

Đến ngày 20-6, ông Hoàn cùng vợ là Trịnh Thị Thọ gặp Vinh và nói lại nguyện vọng của gia đình. Sau buổi nói chuyện này, vợ chồng ông Hoàn đã 2 lần đưa cho Vinh tổng cộng 10 triệu đồng gọi là "trà nước".

Vinh hứa lo cho con ông Hoàn vào trường Thiếu sinh quân và tính đến giữa tháng 7-2016 Vinh đã nhận của vợ chồng ông Hoàn 3 lần tiền, mỗi lần cách nhau 5 ngày với tổng số tiền là 55 triệu đồng.

Sau đó, Vinh lên mạng tìm hiểu và thông báo cho ông Hoàn biết, trường Thiếu sinh quân đã tuyển đủ chỉ tiêu. Thấy vậy, ông Hoàn nhờ Vinh xem có chỗ nào quen biết để xin cho con ông và trường Công an.

Vinh nói rằng có người chú tên Long hiện là Đại tá công an có thể lo được.

Ngày 20-7, Vinh dùng số điện thoại lạ, gọi cho ông Hoàn, giả giọng nói, xưng là đại tá Long, chú của Vinh và yêu cầu ông Hoàn đưa 40 triệu đồng thông qua Vinh.

Tính đến đầu tháng 10-2016, ông Hoàn đã đưa cho Vinh 11 lần với tổng cộng 200 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Vinh đi TP.HCM mua 1 đôi giày, 1 thắt lưng công an và 2 chiếc còng số 8 đưa về tặng cho ông Hoàn để ông Hoàn tin rằng Vinh có người nhà làm công an.

Ngày 23-10, Vinh gọi điện cho bà Thọ, cũng giả giọng nói, xưng là đại tá Long. Vinh yêu cầu vợ chồng ông Hoàn đưa thêm tiền để lo công việc.

Từ ngày 24-10 đến 21-12 vợ chồng ông Hoàn đã 22 lần chuyển tiền cho đại tá Long qua các nhà xe khách chạy tuyến Bảo Lộc - TP.HCM với tổng số tiền 300 triệu đồng.

Ngày 23-12, Vinh từ TP.HCM trở về lại Bảo Lộc, nhi ngờ Vinh lừa đảo, ông Hoàn đã có đơn tố cáo.

ĐỨC HUY