Từ Điện Biên đến đền Hùng đất Tổ

Kết nối non sông liền một dải Các bạn trẻ tỉnh Phú Thọ thỉnh đất thiêng từ đền các vua Hùng gửi ra Trường Sa - Ảnh: VIỆT DŨNG Hồng Phương - một bạn trẻ tham dự lễ xin đất Tổ đền Hùng - bày tỏ: “Chương trình “Hồn đất quê nhà gửi Trường Sa” của báo Tuổi Trẻ thể hiện sự kết nối, khẳng định chủ quyền, non sông liền một dải. Là một người con trên quê hương đất Tổ, là người đã may mắn được tới Trường Sa, tôi thấy rất tự hào khi nắm đất thiêng của quê hương được hòa quyện cùng với đất thiêng của các vùng trên cả nước để gửi ra Trường Sa”. Hồng Phương cũng cho rằng: với tuổi trẻ đất Tổ, đây là một hoạt động giáo dục truyền thống và tình yêu biển đảo hết sức ý nghĩa và thiêng liêng. Thông qua hoạt động này, các bạn trẻ trên quê hương đất Tổ nói riêng và tuổi trẻ cả nước thêm yêu Tổ quốc, từ đó thấy rõ được trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn biển, đảo quê hương.