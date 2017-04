Đổ xô đi chơi lễ, phà Vàm Cống kẹt cứng 7 tiếng

Một phụ xe xuống xe đi bộ về phía bến phà xem xét tình hình - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Đến 9h sáng 30-4, hàng ngàn ô tô vẫn nối đuôi nhau trên đường dẫn vào bến phà Vàm Cống (tỉnh Đồng Tháp) để chờ qua phà. Trong khi đó trên quốc lộ 80, hàng xe đang nối đuôi từ đường dẫn vào bến phà kéo dài khoảng 5km.

Nguyên nhân là do bến phà Vàm Cống không đáp ứng nổi lượng xe cộ đi chơi lễ quá đông so với ngày thường.

Một người dân bên đường dẫn vào bến phà Vàm Cống cho biết kẹt xe bắt đầu từ 2h sáng 30-4, trong đó chủ yếu là kẹt trên làn xe bốn bánh.

Anh Nguyễn Hữu Luận, 43 tuổi, ngụ tỉnh An Giang - tài xế xe tải ngao ngán nói: “Tôi chở hàng từ TP.HCM về An Giang, chạy đến thị trấn Lấp Vò từ 5h sáng và bắt đầu nhích từng chút để qua phà. Chờ 3 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa được lên phà. Cứ 20 - 30 phút lại nhích được vài chục mét và tiếp tục dừng chờ. Chắc tới chiều mới qua được phà”.

Nhiều tài xế chờ quá lâu đã bỏ xe vào các quán hai bên đường nghỉ ngơi. Trong khi đó nhiều hành khách đi xe đò cũng đã xuống xe để đi xe ôm vào bến phà hoặc xuống xe đi bộ.

Ông Nguyễn Phúc Nguyên - trạm trưởng Trạm điều hành phà Vàm Cống cho biết chuyện kẹt xe trong những ngày lễ tại bến phà là khó tránh khỏi. Hiện bến phà đã hoạt động hết công suất khi huy động tất cả 10 phà, trong đó có 8 phà 200 tấn và 2 phà 100 tấn. Các cán bộ, nhân viên cũng được tăng cường để hướng dẫn khách qua phà.

Ông Nguyên cho biết bình thường mỗi ngày đêm, phía bờ Đồng Tháp chỉ có khoảng 5.300 lượt xe máy và 2.500 lượt ô tô qua phà. Riêng những ngày giáp lễ 30-4, 1-5, lượng xe máy tăng lên khoảng 200%, còn ô tô tăng 50%. Trong ngày 30-4, lượng xe cộ chắc chắn sẽ tăng cao hơn nhiều.

Vẫn theo ông Nguyên, hiện phía bờ tỉnh Đồng Tháp, lực lượng công an huyện Lấp Vò, công an tỉnh Đồng Tháp đã hỗ trợ điều tiết giao thông cả trên đường dẫn vào bến phà và trên quốc lộ 80. Còn phía bờ tỉnh An Giang, ngoài lực lượng công an còn có thanh tra giao thông hỗ trợ phân làn.

Đến 9g sáng 30-4, dòng xe vẫn xếp hàng, kéo dài khoảng hơn 5km từ bến phà vào trung tâm thị trấn huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

MẬU TRƯỜNG