​Bộ yêu cầu kiểm tra lại thông tin về hình ảnh Lý Nhã Kỳ 

Phác thảo trình duyệt Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch do công ty LYNK gửi tới

Việc Lý Nhã Kỳ tài trợ 1 triệu euro đặt 3 panel quảng cáo trước cửa khách sạn Majestic Barriere - nơi lưu trú của các nhà làm phim Hollywood - nhằm quảng bá cho điện ảnh Việt và Sở Du lịch TP.HCM lẽ ra đã là một câu chuyện vui.

Nhưng khi hình ảnh chân dung của Lý Nhã Kỳ xuất hiện ngay bên cạnh cùng dòng chữ: The new voice of Vietnam (tiếng nói mới của Việt Nam, sau đã bỏ các chữ of Vietnam) gây nhiều dấu hỏi trong dư luận.

Bức xúc của dư luận xuất phát từ việc: trong buổi họp báo về việc sẽ tài trợ 3 panel quảng cáo này, Lý Nhã Kỳ không hề đề cập đến việc hình ảnh của cô sẽ cùng xuất hiện cạnh các panel quảng bá điện ảnh và du lịch TP.HCM với thông điệp “nhạy cảm” như vậy.

Trả lời Tuổi Trẻ, bà Ngô Phương Lan - cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam - cho biết bà không biết hình ảnh Lý Nhã Kỳ sẽ xuất hiện cùng các panel quảng bá cho đến khi đến Cannes.

Trong khi đó, Sở Du lịch TP.HCM chưa đưa ra câu trả lời nào với báo chí về những thắc mắc của dư luận.

Trao đổi với PV Tuổi Trẻ sáng 19-5, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, đơn vị này đang kiểm tra lại thông tin về hình ảnh Lý Nhã Kỳ trên panel quảng bá điện ảnh VN tại Liên hoan phim Cannes.

Ông Bình cho hay, theo thông tin từ Cục Điện ảnh thì Cục chỉ nhận được văn bản của Công ty đầu tư thương mại xây dựng LYNK đề xuất thực hiện quảng bá điện ảnh VN tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 (từ 17 đến 28-5) cùng một mẫu panel quảng cáo ngoài trời.

Mẫu panel này chỉ ghi “Việt Nam điểm đến mới của phim bom tấn” bằng tiếng Anh và không có hình ảnh bà Lý Nhã Kỳ.

“Những hình ảnh còn lại Bộ VH-TT&DL không cấp phép. Chúng tôi sẽ xem xét lại toàn bộ sự việc này và trách nhiệm của cá nhân, đơn vị tham gia”, ông Bình khẳng định.

Hình ảnh 'ồn ào' mấy ngày qua - Ảnh: T.A.S

MT - V.V.TUÂN