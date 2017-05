Hình Lý Nhã Kỳ trên panel ở Cannes: Không công bố trước đó!

TTO - Câu chuyện cô Lý Nhã Kỳ đưa hình ảnh của mình đặt cạnh các panel quảng cáo của Cục điện ảnh và Sở du lịch TP.HCM với dòng chữ The Voice of Vietnam đang gây xôn xao dư luận trong nước.

Phối cảnh 3 panel sẽ được treo tại Cannes mà Lý Nhã Kỳ giới thiệu tại buổi họp báo không có hình ảnh của cô đặt bên cạnh

Trước thời điểm Lý Nhã Kỳ sang Cannes, cô cùng bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng cục điện ảnh, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở du lịch TP.HCM đã có buổi gặp gỡ truyền thông tại TP.HCM để thông tin rộng rãi về việc Lý Nhã Kỳ lần đầu tiên với tư cách cá nhân, sẽ đứng ra tài trợ cho việc quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Cannes.

Cụ thể thông tin trong cuộc họp báo nêu rõ:

"Chương trình quảng bá có kinh phí hơn một triệu euro (trong đó panel của Cục điện ảnh trị giá 325 ngàn euro, còn lại là Sở du lịch TP.HCM).

Bao gồm đặt 3 bảng quảng cáo với chiều dài 21m, chiều cao 3m trước mặt của khách sạn Majestic Barriere 5 sao và đối diện lâu đài Palais des Festivals, nơi diễn ra Liên hoan phim quốc tế Cannes, thảm đỏ dành cho các ngôi sao quốc tế, các nhà làm phim, nhà đầu tư, đạo diễn sánh bước.

Đồng thời Lý Nhã Kỳ sẽ tổ chức 3 buổi tiệc riêng (private event) với số lượng khách VVIP giới hạn mỗi buổi tiệc. Tất cả khách mời tại các private event này đều là những nhà tài phiệt có tiếng trong giới đầu tư, du lịch và giải trí để quảng bá cho ngành du lịch TP.HCM".

Trong buổi họp báo này, phía Lý Nhã Kỳ cũng đã giới thiệu với đông đảo giới truyền thông hình ảnh phối cảnh của 3 panel sẽ được treo tại Cannes, trong đó không có hình ảnh của cô sẽ được đặt bên cạnh.

Hình ảnh thực tế Lý Nhã Kỳ tại Cannes được đặt cạnh panel quảng bá điện ảnh Việt - Ảnh: TAS

Sau đó, ngày 16-5, phía Cục điện ảnh cũng đã gửi thông tin về các hoạt động của Cục sẽ diễn ra tại Cannes. Trong đó có xác nhận lại một lần nữa việc quảng bá này như sau:

"Tham dự Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 70, đoàn điện ảnh Việt Nam đẩy mạnh họat động quảng bá điện ảnh nước nhà với bạn bè quốc tế bằng thông điệp Việt Nam - điểm đến mới của các bộ phim bom tấn.

Những hình ảnh tuyệt đẹp của quần thể danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, Sơn Đoòng và logo giới thiệu Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) đã được in trên tấm pano lớn đặt trước cửa khách sạn Majestic Barriere, đối diện với cung Liên hoan phim, tại vị trí gắn với các ngôi sao và khách mời khi chụp ảnh trên thảm đỏ.

Pano này do Cty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ xây dựng LYNK của bà Lý Nhã Kỳ tài trợ."

Tối 17-5, PV Tuổi Trẻ online đã liên lạc với phía Lý Nhã Kỳ để xác minh lại thông tin sự việc vừa diễn ra tại Cannes, như việc:

- Hình panel quảng cáo cho du lịch và điện ảnh VN tại sao lại có hình ảnh Lý Nhã Kỳ đặt ngay bên cạnh với dòng chữ ban đầu “tiếng nói mới từ VN”?

- Việc hình ảnh của Lý Nhã Kỳ sẽ xuất hiện bên cạnh 3 panel quảng cáo của Cục điện ảnh và Sở du lịch TP.HCM có được phía đại diện của Sở và Cục biết trước hay không?

- Và dòng chữ ghi trên panel ban đầu là Lý Nhã Kỳ The new voice of Vietnam sau đó đã được bỏ chữ Of Vietnam đi, lí do tại sao?

Ban đầu phía Lý Nhã Kỳ đồng ý sẽ trả lời, nhưng sau đó Lý Nhã Kỳ chỉ trả lời lại đơn giản rằng: "Câu chuyện bảng quảng cáo du lịch và điện ảnh Việt Nam không liên quan đến bảng có hình ảnh Lý Nhã Kỳ.

Sẽ có công ty truyền thông quốc tế trả lời vấn đề này trong những ngày sắp tới. Mong báo chí trước khi đăng cần kiểm tra thông tin.

Còn nghệ sĩ nào bức xúc mà chưa nắm rõ thông tin thì cũng cần kiểm tra kỹ trước khi bức xúc rằng tai sao hình ảnh Kỳ hiện diện trên panel ở Cannes.

Cannes là sự kiện lớn và có nhiều hoạt động quảng bá. Một lần nữa khẳng định hình ảnh trên panel của Kỳ không liên quan đến kế hoạch quảng bá Việt Nam!"

Trước khi Tuổi Trẻ online đăng 3 tấm hình từ Cannes cho thấy tấm panel có hình Lý Nhã Kỳ cùng dòng chữ gây tranh cãi nói trên, thì ê-kip của cô đã gửi cho truyền thông một loạt hình panel. Có thể thấy những bức hình này, hoặc dòng chữ đã bị Lý Nhã Kỳ che khuất trên hình, hoặc chỉ có hình panel quảng bá điện ảnh và panel quảng báo du lịch TP.HCM...

Hình ảnh Lý Nhã Kỳ bên các panel quảng cáo được gửi cho truyền thông tối 17-5, dòng chữ trên panel như bức hình chụp của CTV Tuổi Trẻ online bị che khuất - Ảnh: ê-kip LNK

Hình ảnh Lý Nhã Kỳ tại Cannes bên panel - Ảnh: ê-kip LNK

Hình ảnh các panel quảng bá điện ảnh du lịch VN và TP.HCM do ê-kip LNK gửi về

Hình ảnh Lý Nhã Kỳ trên thảm đỏ Cannes tối 17-5 (giờ Cannes) do ê-kip của cô mới gửi về.

MINH TRANG