​5 dạ tiệc thời trang không thể bỏ qua tại Cannes 2017

Hình ảnh Rihhana quảng bá bộ sưu tập 'Rihanna Loves Chopard' - Ảnh: Chopard

Báo The Hollywood Reporter “điểm danh” 5 bữa tiệc thời trang mà cánh mộ điệu không nên bỏ qua tại Cannes năm nay.

Đầu tiên là bữa tối trước Cannes tại lâu đài Chateau de La Colle Noire thuộc sở hữu của hãng thời trang Christian Dior ở thị trấn Grasse ngày 15-5.

Nữ diễn viên Natalie Portman, gương mặt đại diện của hàng này, giữ vai trò chủ tiệc. Lâu đài được ví như một viên ngọc quý giữa lòng nông thôn yên bình này được Dior mua lại và sửa sang cách đây vài năm.

Natalie Portman trên thảm đỏ một sự kiện tại LHP cannes 2015 - Ảnh: Elle

Vào ngày Liên hoan phim Cannes chính thức khai mạc 17-5, nữ doanh nhân Nadja Swarovski, người thừa kế hãng trang sức pha lê lừng danh Swarovski sẽ cùng nữ diễn viên Naomie Harris chủ trì bữa trưa tại khách sạn sang trọng Hotel du Cap Eden Roc-set.

Theo ban tổ chức, bữa tiệc được tổ chức nhằm kỷ niệm 10 năm hợp tác giữa Swarovski và các nhà thiết kế tài năng nhất thế giới cho dòng sản phẩm Ateilier Swarovski, đồng thời cũng hé lộ bộ sưu tập mới kết hợp kim cương và pha lê của hãng này.

Ngày tiếp theo, một bữa tiệc nên thơ bên bờ biển có tên Magnum Beach sẽ được tổ chức nhằm ra mắt chiến dịch hợp tác "Unleash Your Wild Side" giữa nhãn thời trang Moschino và hãng kem Magnum. Sự kiện này hứa hẹn sẽ gây sốt với sự tham gia của nữ người mẫu kiêm diễn viên cá tính Cara Delevingne.

Nữ người mẫu Cara Delevingne và giám đốc sáng tạo của Moschino Jeremy Scott trong một bức ảnh quảng bá cho chiến dịch hợp tác giữa Moschino và Magnum - Ảnh: Magnum Ice Cream

Trong khi đó, một trong những “ông trùm” đồng hồ và nữ trang Chopard nuôi tham vọng sẽ làm huyên náo cảng Pierre Canto vào ngày 19-5 với một sự kiện được dự báo là đông đảo người tham gia nhất trong tuần.

Nữ ca sĩ Rihanna, người vừa hợp tác thiết kế một bộ sưu tập cho hãng này, cũng sẽ góp mặt. Năm ngoái, một sự kiện tương tự do hãng này tổ chức cũng bùng nổ với sự xuất hiện và màn biểu diễn hút hồn của nữ danh ca Diana Ross.

Kylie Jenner và Madonna ngồi ghế đầu tại show diễn hồi tháng 2 ở New York của Philipp Plein - Ảnh: Getty Images

Sự kiện đáng chú ý cuối cùng trong danh sách do The Hollywood Reporter lựa chọn là bữa tiệc vào ngày 24-5 do nhà thiết kế người Đức Philipp Plein tổ chức tại căn biệt thự La Jungle du Roi (có nghĩa là Vua rừng xanh) của mình.

Sự kiện đã được báo hiệu sẽ là nơi quy tụ cả một “bầu trời sao” khi show diễn hồi tháng 2 ở New York của Philipp Plein từng gây choáng ngợp với sự xuất hiện của Sofia Richie - con gái rượu của nam danh ca Lionel Richie và rapper Desiigner trên sàn catwalk, đồng thời Madonna, Kylie Jenner, Tyga, hai chị em nhà Hilton - Paris và Nicky Hilton cùng Tiffany Trump - con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi ở hàng ghế đầu.

NGỌC ĐÔNG