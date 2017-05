Vũ Cát Tường khuấy động Âm nhạc và bước nhảy 

Vũ Cát Tường mang đến Âm nhạc và bước nhảy một minishow tập hợp những bài hát nổi tiếng của cô - Ảnh: Hoàng Trọng

Nữ ca sĩ nỗ lực chinh phục khán giả bằng những bài hát nổi tiếng thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau như: Don’t you go, Em ơi, Góc ban công, Ngày hôm qua… Các ca khúc được cô làm mới bằng giai điệu nhanh kết hợp vũ đạo bắt mắt.

Ca khúc Don’t you go - Vũ Cát Tường

Với cá tính âm nhạc mạnh mẽ, cộng với khả năng vừa sáng tác vừa biểu diễn, Vũ Cát Tường khá được lòng khán giả trẻ.

Đặc biệt, ở ca khúc mới nhất Em ơi với sự góp giọng của nam ca sĩ Hakoota Dũng Hà - một người bạn thân thiết ngoài đời, Vũ Cát Tường đã mang đến một không khí tươi mới cho chương trình.

Ca khúc Em ơi (Vũ Cát Tường - Hakoota Dũng Hà)

Âm nhạc và bước nhảy tháng 5 với chủ đề Vui trọn đêm nay là một bữa tiệc âm nhạc của những bản nhạc dance sôi động như Liên khúc Đừng lừa dối - Mambo nồng say (Đàm Vĩnh Hưng), Bước qua niềm đau (Ưng Hoàng Phúc - Nhật Tinh Anh), Mong em nghĩ lại (Huy Nam), Bang Bang Boom Boom (Đinh Hương), Love me more (Gil Lê), (S.T), By my side (Hoàng Yến Chibi)....

Trong đó, Đàm Vĩnh Hưng đưa người xem bước vào thế giới đầy màu sắc của giai điệu sôi động bằng Liên khúc Đừng lừa dối - Mambo nồng say với các vũ công chuyên nghiệp của vũ đoàn Bước Nhảy.

Liên khúc Đừng lừa dối - Mambo nồng say (Đàm Vĩnh Hưng)

Đặc biệt, hai mảnh ghép của 1088 là Ưng Hoàng Phúc và Nhật Tinh Anh cũng có sự kết hợp trở lại sau nhiều năm tan rã. Người xem có thể thấy lại những hình bóng năm xưa của nhóm qua khúc ballad mang tên Bước qua niềm đau mà cặp đôi thể hiện.

Ca khúc Bước qua niềm đau (Ưng Hoàng Phúc - Nhật Tinh Anh)

Bên cạnh đó, Huy Nam cũng góp mặt bằng ca khúc mang tên Mong em nghĩ lại (nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ)...

Ca khúc Mong em nghĩ lại - Huy Nam

Âm nhạc và bước nhảy tháng 6 sẽ phát sóng lúc 20h ngày 30-6 trên kênh VTV9.

HẢI TRUNG