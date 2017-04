Giọng hát Việt: Đông Nhi cứu Han Sara

Đông Nhi bất ngờ cứu Han Sara và tin là cô gái Hàn Quốc 16 tuổi này còn có thể tiến xa trên con đường ca hát - Ảnh: CATS

8 “chiến binh” tiếp theo của bốn đội đã rất nỗ lực để mang đến những tiết mục đáng nhớ cho riêng mình và khán giả.

Đội Noo Phước Thịnh mở màn đêm thi với cặp Anh Đạt - Han Sara. Đây là cặp đấu nhỏ tuổi nhất (16 tuổi) của mùa giải năm nay.

"Hotboy" The Voice Kids ngày nào - Ngô Anh Đạt thể hiện ca khúc Giọt nắng bên thềm. Trong khi đó, cô gái người Hàn Quốc - Han Sara thể hiện tình yêu với đất nước hình chữ S qua ca khúc Thương ca tiếng Việt.

Anh Đạt được chọn sau vòng đo ván với Han Sara

HLV Đông Nhi cảm ơn Noo Phước Thịnh đã mang đến một màn đo ván rất nhẹ nhàng: "Cả hai đang ở độ tuổi 16, chắc chắn sẽ có những xử lý non nớt. Han Sara thì tốt ở khoảng trung trầm, Anh Đạt lại có quảng khá rộng, và hai em đã có phần thi rất tốt ".

Nhìn hai thí sinh trên sân khấu, HLV Tóc Tiên cảm thấy "cưng" và chia sẻ: "Han Sara có phần ngại ngùng, e dè khi đứng trên sân khấu nhưng lúng túng thuần khiết đó đã tạo nên thương hiệu của Han Sara. Anh Đạt thì không thể không khen, em hát khiến chị quên luôn là em ở đội đối thủ. Chị cảm thấy rất dễ chịu, em là đối thủ đáng gờm cho tất cả thí sinh còn lại".

Han Sara thật trong trẻo khi hát Thương ca tiếng Việt - Ảnh: CATS

HLV Thu Minh Cảm thấy hai thi sinh đứng trên sân khấu rất đáng yêu, cô khen ngợi sự văn minh, tinh tế trong cách hát của Anh Đạt. Riêng Han Sara, giọng hát dễ thương, trong sáng khi hát ca khúc Thương ca tiếng Việt đã khiến chị thật sự xúc động.

HLV Noo Phước Thịnh cảm thấy vô cùng tự hào và chia sẻ: "Han Sara, cô gái Hàn Quốc bé bỏng nhưng có tình yêu rất lớn với nơi mà em đến, đó cũng là nơi anh sinh ra. Khi em hát, đúng là có rất nhiều khó khăn để em hiểu bài hát này. Tuy nhiên, ngày hôm nay sự ủng hộ của mọi người dành cho em chính là câu trả lời".

Phần nhận xét của Noo khiến Han Sara bật khóc nức nở trên sân khấu. Với Anh Đạt, Noo Phước Thịnh cho biết cậu bé đã thể hiện ca khúc ngây ngô và chạm đến cảm xúc người nghe. Và Noo Phước Thịnh đã chọn Anh Đạt đi tiếp.

Đông Nhi bất ngờ cứu Han Sasra

Trong giây phút chia tay, HLV Đông Nhi bất ngờ bấm nút cứu Han Sasra. Cô nghẹn ngào chia sẻ: "Chị chọn em bởi vì chị biết được sức của em đi đến đâu. Em đã từng nói với chị, em sinh ra là để được hát, nhưng em chưa hát đúng cảm xúc mà mình mong muốn. Chị hy vọng, khi về với đội chị, em sẽ bước qua được giới hạn của bản thân mình".

Kế đến là cặp Anh Đức - Văn Minh đến từ đội Thu Minh. Giọng ca nội lực, truyền cảm Anh Đức thể hiện ca khúc nổi tiếng City of stars trong bộ phim La La Land. Đây cũng là lần đầu tiên Anh Đức thể hiện ca khúc tiếng Anh. Và Văn Minh mang đến không gian lãng mạn với Chuyện của mùa đông.

Anh Đức - Văn Minh đến từ đội Thu Minh. Kết quả, HLV chọn Anh Đức đi tiếp

Cả ba HLV Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh và Đông Nhi đều dành nhiều lời khen ngợi cho đội của HLV Thu Minh khiến cô cảm thấy vô cùng tự hào về hai học trò của mình.

Thu Minh bày tỏ: "Hôm nay Văn Minh hát rất tình cảm, nhiều lần làm chị suýt rớt nước mắt. Em đã có bước tiến rất đáng nể trong một khoảng thời gian ngắn. Anh Đức đã hát hoàn toàn không giống bản gốc, em đã phá cách và thay đổi, đặt cá tính của mình vào trong đó, đây là một sự liều lĩnh".

Kết quả, Thu Minh chọn Anh Đức đi tiếp.

Mỹ Linh - Phương Mai là cặp đấu tiếp theo đến từ đội Tóc Tiên. Đây là hai giọng ca giàu nội lực khiến Tóc Tiên rất "đau đầu" trong chọn lựa.

Phương Mai - Mỹ Linh bật khóc sau khi thể hiện xong tiết mục của mình

Mỹ Linh thể hiện khúc nhạc Hàn lời Việt mang tên Fate. Trong khi Phương Mai tự tin thể hiện ca khúc Tell me why - bài hit của HLV Tóc Tiên, một tiết mục đầy cảm xúc khiến Tóc Tiên bật khóc nức nở trên ghế nóng.

HLV Thu Minh bày tỏ: "Mỹ Linh lên cao rất tốt, giọng giả thanh và giọng thật có sự kết nối liền lạc như một, chính vì vậy chị cảm thấy nổi da gà. Phương Mai có mọi thứ cân bằng hơn Mỹ Linh, mặc dù giọng hát của Phương Mai không có một tố chất đặc biệt, nhưng cộng toàn thể lại chị đánh giá rất cao".

HLV Tóc Tiên chia sẻ lý do bật khóc là vì Phương Mai và Mỹ Linh là hai thí sinh đến thời điểm hiện tại mang rất rõ tinh thần team Tóc Tiên. Kết quả, Tóc Tiên lựa chọn Phương Mai đi tiếp vào vòng trong.

Ngọc Kayla và Anh Tú - Ảnh: CATS

Tiết mục cuối cùng của đêm thi là của cặp đôi Anh Tú - Ngọc Kayla đến từ đội Đông Nhi. Ngọc Kayla thể hiện ca khúc nhạc Hàn lời Việt mang tên I will show you khoe giọng cao sáng, cảm xúc. Trong khi Anh Tú thể hiện ca khúc Anh ghét làm bạn em - một bài hát được yêu thích của Phan Mạnh Quỳnh.

Anh Tú với ca khúc Anh ghét làm bạn em

Sau nhận xét của ba HLV, Đông Nhi chia sẻ cả hai thí sinh đều là những gương mặt được khán giả yêu thích trong đội. Tuy nhiên, cô lựa chọn Anh Tú đi tiếp vì thấy được sự đam mê mãnh liệt và định hướng của anh trong tương lai.

Tập 11 The Voice - Giọng hát Việt 2017 sẽ lên sóng vào lúc 21h ngày 23-4 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.

Q.N.