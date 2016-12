Chung kết Khởi đầu ước mơ: Lục Huy lần đầu khoe sáng tác

Lục Huy trình bày ca khúc Ngủ do mình sáng tác - Ảnh: MOV

“Hát cùng nhóm nhạc” là thử thách hiếm hoi xuất hiện tại các cuộc thi hát tại Việt Nam. Với thử thách này, ba cá tính âm nhạc xuất sắc nhất của cuộc thi là: Trần Thu Hòa, Phạm Anh Duy và Lục Quang Huy đã thể hiện sự kết hợp ăn ý với các nhóm nhạc nổi tiếng qua các tiết mục được đầu tư kĩ.

Ngoài thử thách bắt buộc này, các thí sinh còn thể hiện một ca khúc tự chọn để tranh tài cùng nhau. Nhân ngày 22-12, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ở phần mở màn, top 3 đã cùng thể hiện ca khúc Hát về anh do nhạc sĩ Thế Hiển sáng tác.

Và Lục Huy đã chinh phục giám khảo, khán giả bằng giọng hát ngày càng tiết bộ cùng khả năng vũ đạo đầy điêu luyện sau nhiều tuần thi. Tuần này, anh tiếp tục gây bất ngờ khi trình diễn ca khúc do anh đồng sáng tác với Hải Sâm mang tên Ngủ. Ngoài ra, anh cũng thể hiện ca khúc C'mon cùng LipB.

Trong khi đó, Trần Hòa thể hiện hai ca khúc Say yes và Tìm (cùng nhóm The Air).

Và Phạm Anh Duy là tiết mục Ngày khát cùng liên khúc Sau tất cả - Baby baby (cùng nhóm Monstar).

Dù là đêm thi không loại và chưa có kết quả người chiến thắng chung cuộc nhưng đêm thi ngày 22-12 vẫn có giải Thí sinh được yêu thích nhất do Hội đồng báo chí bình chọn. Và giải này đã thuộc về Phạm Anh Duy của đội Khắc Hưng - Trung Quân - Ảnh: MOV Liveshow 7 Khởi đầu ước mơ - Dream High là đêm thi không loại thí sinh nhưng là đêm thi quan trọng để giám khảo, khán giả đánh giá năng lực của từng giọng hát trước đêm Gala công bố kết quả chung cuộc vào tối 29-12 tới. Tổng điểm quy đổi trong liveshow 7 sẽ được cộng với đêm thi cuối cùng để chương trình tìm ra Quán quân đầu tiên của Khởi đầu ước mơ - Dream High. Theo thông tin mới nhất từ phía ban tổ chức, top 3 Khởi đầu ước mơ - Dream High đang được hai công ty giải trí là Starpark Entertainment và St.319 đưa vào tầm ngắm để ký hợp đồng quản lý và phát triển sự nghiệp ngay sau khi cuộc thi kết thúc. Ngoài hai giám khảo xuyên suốt là nhà sản xuất âm nhạc Huy Tuấn và ca sĩ Thu Minh, giám khảo khách mời đặc biệt trong đêm chung kết là nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Anh Quân.

