Bão bụi nhấn chìm nhiều thành phố Trung Quốc

Bắc Kinh chìm trong bão bụi ngày 4-5 - Ảnh: REUTERS

Tại Bắc Kinh, Cơ quan môi trường thành phố cho biết vào lúc 11h sáng giờ địa phương, chỉ số PM2.5 (hạt bụi có đường kính nhỏ hơn 2,5 micromet) ở mức 500 microgram/m3, cao hơn nhiều lần so với ngưỡng an toàn tối đa do Tổ chức Y tế thế giới đưa ra (25 microgam/m3).

Cơ quan này cũng cảnh báo bão bụi sẽ gây ảnh hưởng cả ngày hôm nay, kéo dài đến đêm và tầm nhìn sẽ xuống thấp cả ngày.

Thông tin trên trang web của sân bay thủ đô Bắc Kinh cho biết ít nhất 48 chuyến bay bị hủy do bão bụi, trong đó có 6 chuyến quốc tế.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, bão bụi bắt đầu di chuyển về phía Bắc Kinh vào chiều tối 3-5 và bao vây thành phố suốt đêm qua.

Bão bụi cũng gây ảnh hưởng trên một khu vực rộng lớn ở miền bắc Trung Quốc, kéo dài từ tỉnh Tân Cương đến tỉnh Hắc Long Giang, trong đó vùng Nội Mông bị bão bụi tồi tệ nhất.

Nhà chức trách môi trường các địa phương đã khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời, nhất là người già và trẻ em.

Những năm gần đây Trung Quốc luôn căng thẳng vì tình trạng ô nhiễm không khí, đặc biệt vào mùa đông do người dân nhiều nơi vẫn còn sưởi ấm bằng cách đốt than.

Nước này cũng ngày càng bị ảnh hưởng bởi bão bụi do biến đổi khí hậu và các thành phố mở rộng ra các sa mạc gần đó.

Người dân phải bịt khẩu trang kín mít khi ra ngoài - Ảnh: REUTERS

Bão bụi khiến tầm nhìn nhiều nơi xuống thấp - Ảnh: REUTERS

Ngoài Bắc Kinh, nhiều tỉnh, thành khác cũng bị bão bụi ảnh hưởng - Ảnh: AP

Nhà chức trách khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, nhất là người già và trẻ em - Ảnh: REUTERS

MINH ANH