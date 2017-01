Tổng thống Donald Trump: Chỉ có nước Mỹ, nước Mỹ trên hết

Video clip Tổng thống Donald Trump tuyên thệ nhậm chức

Trong diễn văn nhậm chức, Tổng thống Donald Trump gửi lời cảm ơn đến cựu Tổng thống Barack Obama vì đã hết mình hợp tác trong tiến trình chuyển giao quyền lực. Ông Donald Trump cho biết ông xem đó là một hành động “tuyệt đẹp” của người tiền nhiệm.

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh: “Ngày hôm nay không chỉ đơn thuần là một sự chuyển giao quyền lực giữa hai đảng phái… mà còn là sự chuyển giao quyền lực từ thủ đô Washington DC trở lại cho quý vị, những người dân của nước Mỹ”

“Chúng ta, những công dân Hoa Kỳ, giờ đây đã cùng tham dự vào một nỗ lực toàn quốc to lớn để gầy dựng lại đất nước và thực hiện lời hứa của nó với nhân dân. Chúng ta sẽ cùng nhau quyết định vận mệnh của nước Mỹ và của toàn thế giới trong suốt nhiều, nhiều năm nữa,” tân Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu.

"Tôi sẽ chiến đấu cho các bạn với từng hơi thở trong mình và sẽ không bao giờ khiến các bạn thất vọng. Nước Mỹ sẽ lại chiến thắng và chiến thắng vang dội chưa từng thấy"

“Ngày 20 tháng 1 năm 2017 sẽ được nhớ đến như ngày người dân một lần nữa giành lại quyền làm chủ của mình. Những người đàn ông và phụ nữ bị lãng quên trong đất nước này sẽ không còn bị quên lãng nữa. Tiếng nói của quý vị giờ đây đã được lắng nghe.”

"Chúng ta sẽ giúp các quốc gia khác giàu có, thịnh vượng nhờ sức mạnh cũng như sự tự tin của đất nước chúng ta", ông nhấn mạnh.

Nhưng ông Trump nhấn mạnh thông điệp đã từng được đề cập xuyên suốt chiến dịch tranh cử: “Từ ngày hôm nay, sẽ chỉ có ưu tiên cao nhất là nước Mỹ, nước Mỹ là trên hết”

Chúng ta sẽ khiến nước Mỹ mạnh mẽ trở lại. Chúng ta sẽ khiến nước Mỹ giàu có trở lại. Chúng ta sẽ khiến nước Mỹ tự hào trở lại. Và đúng vậy, cùng nhau, chúng ta sẽ khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại,” ông Trump kết thúc bài diễn văn hùng hồn trong tràng pháo tay của những người tham dự buổi lễ.

Sau bài diễn văn nhậm chức kéo dài khoảng 20 phút, giọng ca soprano 16 tuổi Jackie Evancho cử hành quốc ca Mỹ.

Ông Donald Trump tay trái đặt lên hai cuốn Kinh thánh, tay phải giơ lên đọc lời tuyên thệ theo sự hướng dẫn của thẩm phán Clarence Thomas. Photo: Reuters

Sau tiết mục văn nghệ của ca đoàn Mormon Tabernacle Choir, Tổng thống đắc cử Donald Trump được thẩm phán John Roberts, Chánh án Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hướng dẫn tiến hành nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Trên khán đài, ông Trump tay trái đặt lên hai cuốn Kinh thánh, một cuốn từng được Tổng thống Abraham Lincoln sử dụng và cuốn còn lại do mẹ ông tặng khi ông học xong giáo lý vào năm 1955, tay phải giơ lên đọc lời tuyên thệ theo sự hướng dẫn của thẩm phán John Roberts.

“Tôi, Donald John Trump, trịnh trọng tuyên thệ hoàn thành đầy đủ các chức trách của Tổng thống Hoa Kỳ, và bằng tất cả khả năng của mình gìn giữ, duy trì và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ.”

Đây là câu mà tất cả các Tổng thống Mỹ đã đọc khi tuyên thệ, từ thời George Washington vào năm 1789.

Ông Donald Trump đọc lời tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ với sự hướng dẫn của thẩm phán Clarence Thomas. Bên cạnh ông là bà Melania (người cầm hai cuốn Kinh thánh trong lúc chồng bà thực hiện nghi thức thiêng liêng) và con trai Barron. Ảnh:Reuters

Ông Mike Pence được thẩm phán Clarence Thomas của Tòa án Tối cao tiến hành nghi lễ nhậm chức Phó tổng thống Mỹ.

Nếu như Hiến pháp Mỹ quy định chi tiết đến từng câu chữ cho lời tuyên thệ của Tổng thống, thì đối với Phó tổng thống chỉ yêu cầu chung chung là phải tuyên thệ trung thành với bản Hiến pháp.

Ông Mike Pence tuyên thệ nhậm chức Phó tổng thống Mỹ - Ảnh: CNN

Ông Mike Pence tuyên thệ: “Tôi, Michael Richard Pence, trịnh trọng tuyên thệ rằng tôi sẽ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ trước mọi thế lực thù địch, trong nước hay ngoài nước; rằng tôi sẽ tuyệt đối tin tưởng và trung thành với bản hiến pháp; rằng tôi chấp nhận sự ràng buộc này một cách tự do, không hoài nghi hay nhằm mục đích né tránh; và rằng tôi sẽ thực thi trọng trách của chức vụ mình sắp nhận lãnh một cách tốt đẹp và trung thành.”

Sau phần nghi lễ nhậm chức, Tổng thống Donald Trump và Phó tổng thống Mike Pence cùng hai vị phu nhân trở vào tòa nhà Quốc hội để dùng bữa trưa đầu tiên trên cương vị mới cùng với các khách mời là thành viên Nội các mới, các thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ, và các chính trị gia chủ chốt trong Quốc hội.

Địa điểm tổ chức bữa trưa tại sảnh trưng bày tượng những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lịch sử nước Mỹ.

Trước khi ngồi vào bàn tiệc, tân Tổng thống Donald Trump đã “khai bút” ký những pháp lệnh đầu tiên trên cương vị người đứng đầu nước Mỹ, trong đó có quyết định đề cử các thành viên Nội các mới lên Thượng viện và một quyết định công bố Ngày toàn quốc yêu nước.

Theo tờ Guardian, mỗi lần ký xong một quyết định đề cử, ông Trump lại nhận xét về ứng viên của chức vụ đó và ngẫu hứng… tặng luôn cây bút vừa dùng để ký cho các nghị sĩ đứng xem. Các nghị sĩ cũng bàn luận sôi nổi xem ai sẽ được lấy cây bút nào làm kỷ niệm.

Sau bữa trưa là phần diễu hành của tân Tổng thống và Phó tổng thống trên đại lộ Pennsylvania nối từ tòa nhà Quốc hội đến Nhà Trắng, một truyền thống đã có từ thời Tổng thống Thomas Jefferson năm 1801, và là một trong những điểm nhấn của lễ nhậm chức thu hút rất đông người dân đứng xem hai bên đường cũng như khán giả theo dõi qua truyền hình.

Buổi diễu hành sẽ bắt đầu vào khoảng 16h theo giờ Mỹ và kéo dài trong khoảng một tiếng, sau đó ông Donald Trump và Mike Pence sẽ khép lại ngày đầu tiên lãnh đạo nước Mỹ bằng ba buổi vũ hội khác nhau cùng với phu nhân của mình tại Trung tâm Hội nghị Walter E Washington và Bảo tàng Công trình Quốc gia.

Tổng thống đắc cử Donald Trump tỏ ra khá nghiêm nghị khi xuất hiện tại khu vực lễ đài lễ nhậm chức.

Tổng thống đắc cử Donald Trump giơ nắm đấm chào đám đông với vẻ mặt nghiêm nghị khi bước ra khu vực lễ đài.

Thượng nghị sĩ bang Missouri Roy Blunt, chủ tịch ủy ban phụ trách nghi lễ nhậm chức của Quốc hội có bài phát biểu mở đầu cho buổi lễ nhậm chức.

Sau bài phát biểu ngắn gọn của ông Roy Blunt, lần lượt các vị chức sắc tôn giáo tiến ra lễ đài đọc lời cầu nguyện cho nước Mỹ.

Đúng 11h theo giờ Mỹ, Tổng thống đắc cử Donald Trump có mặt tại Tòa nhà Quốc hội để chuẩn bị cho phần nghi lễ nhậm chức của mình.

Ông Donald Trump bắt tay Tổng thống Barack Obama trên khu khán đài VIP - Ảnh: AP

Ông bắt tay với quan khách đã có mặt từ trước trên khu khán đài VIP được bao bọc bởi kính chống đạn.

Tổng thống Barack Obama tươi cười đến bắt tay với từng thành viên của gia đình ông Donald Trump, trong lúc đám đông bên dưới hô to "Trump! Trump! Trump!" khi nhìn thấy vị Tổng thống đắc cử bước ra khu vực lễ đài trong cà vạt đỏ với nét mặt nghiêm nghị.

Ông bắt tay với quan khách tại tòa nhà Quốc hội - Ảnh: ABC News

Cả 5 người con của ông Trump là Ivanka, Don Jr, Eric, Tiffany và Barron đều có mặt để chứng kiến giây phút cha mình trờ thành vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

Jared Kushner, con rể ông Donald Trump đồng thời là cố vấn cao cấp trong Nội các mới của ông cũng có mặt tại buổi lễ.

Các quan khách cũng đã đến gần như đông đủ để chuẩn bị cho phần lễ chính.

Quang cảnh lễ đài lúc hơn 11h - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, ở ngoài Quảng trường National Mall nối giữa Tòa nhà Quốc hội và Đài tưởng niệm Washington, vẫn còn khá thưa thớt so với cùng thời điểm lễ nhậm chức của Tổng thống Obama năm 2009.

Quảng trường National Mall sáng 20-1-2017 - Ảnh: NBC

Và Quảng trường National Mall ngày 20-1-2009 - Ảnh: Getty Image

Một số người biểu tình da màu đã đập vỡ cửa kính của một ngân hàng.

Cảnh sát bảo vệ an ninh cho buổi lễ nhậm chức của ông Trump đã phải sử dụng lựu đạn hơi cay để giải tán đám đông biểu tình quá khích.

Người biểu tình giơ tay lên trời sau khi cảnh sát ném lựu đạn hơi cay để giải tán đám đông - Ảnh: Twitter/Zoe Tillman

Hàng trăm người biểu tình trong trang phục đen mang những biểu ngữ với dòng chữ “Khiến bọn kỳ thị chủng tộc khiếp sợ trở lại,” gợi nhắc đến câu khẩu hiệu tranh cử quen thuộc của ông Donald Trump.

Sau khi dùng tiệc trà và cà phê tại Nhà Trắng cùng một số thành viên Quốc hội, khoảng 10h45 (giờ Mỹ) ông Trump và Obama cùng hai phu nhân rời khỏi Nhà Trắng bước lên xe limo bắt đầu di chuyển đến Tòa nhà Quốc hội để dự lễ nhậm chức.

Đoàn xe của Tổng thống đắc cử Donald Trump di chuyển từ Nhà Trắng đến Tòa nhà Quốc hội - Ảnh: Twitter

Trong khi vợ chồng ông Donald Trump đang ở Nhà Trắng uống trà với vợ chồng ông Barack Obama, bà Hillary Clinton đã đến tòa nhà Quốc hội chuẩn bị tham dự lễ nhậm chức của ông Trump.

Bà Hillary Clinton là đối thủ của ông Donald Trump trong cuộc tranh cử Tổng thống tháng 11 năm 2016. Bà đến với tư cách phu nhân cựu Tổng thống Bill Clinton.

Bà Hillary Clinton đến tòa nhà Quốc hội chuẩn bị tham dự lễ nhậm chức của ông Trump - Ảnh: Reuters

“Tôi có mặt tại đây hôm nay để tôn vinh nền dân chủ của chúng ta và những giá trị vững bền của nó. Tôi sẽ không bao giờ ngưng tin tưởng vào nước Mỹ và tương lai của nó”.

Bà Hillary Clinton viết như vậy trên Twitter ít phút sau khi có mặt tại buổi lễ nhậm chức của ông Donald Trump.

Vợ chồng cựu Tổng thống George W. Bush tại tòa nhà Quốc hội sáng 20-1 - Ảnh: Reuters

Vợ chồng cựu Tổng thống George W. Bush có mặt tại tòa nhà Quốc hội để dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Trước đó, trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, ông Bush cùng phu nhân Laura đã không bỏ phiếu cho cả ông Trump và bà Clinton. Thay vào đó, họ đã điền tên một ứng viên ngoài danh sách, theo đài NBC.

Việc một cựu Tổng thống từ chối bỏ phiếu cho ứng viên đảng mình là chưa từng có tiền lệ.

Các Thượng nghị sĩ Mỹ, kể cả những người chỉ trích ông Donald Trump gay gắt, tạo dáng "nhí nhảnh" để chụp hình trong lúc chờ đợi phần chính của buổi lễ - Ảnh: Reuters

Ngoài ra, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cùng phu nhân cũng đến tham dự buổi lễ bên cạnh các quan khác là nghị sĩ hai viện, các thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ, các nhà ngoại giao và khách mời công chúng...

Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama đã đón Tổng thống đắc cử Donald Trump và bà Melania Trump tại Nhà Trắng.

Sau phần tiếp đón ngắn gọn bên ngoài Nhà Trắng, hai gia đình Obama và Trump tiến vào bên trong và cùng dùng cà phê theo thông lệ của các đời Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama đón Tổng thống đắc cử Donald Trump và bà Melania Trump tại Nhà Trắng - Ảnh: AP

Vợ chồng ông Donald Trump mang đến tặng bà Michelle Obama một món quà. Được biết, món quà này được chuẩn bị bởi Công ty nữ trang nổi tiếng của Mỹ Tifffany & Co.

Đại diện tryền thông của công ty này Nathan Strauss từ chối tiết lộ nội dung món quà đựng bên trong chiếc hộp hình chữ nhật mà bà Melania trao cho Đệ nhất phu nhân Michelle Obama khi hai người gặp nhau tại Nhà Trắng.

Sáng sớm 20-1, Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama đã vào Phòng Bầu dục lần cuối. Theo hãng tin AFP, ông Obama đặt một bức thư lên chiếc bàn Resolute, chiếc bàn cổ có từ thế kỷ XIX đã được nhiều đời tổng thống Mỹ sử dụng.

Việc này đã trở thành thông lệ, tổng thống mãn nhiệm sẽ gửi lại lời nhắn tới người kế nhiệm. Ông Obama cũng sẽ có cuộc trà buổi sáng với ông Trump trước khi họ lên đường tới Điện Capitol để dự buổi lễ nhậm chức.

Vừa bước ra khỏi Phòng Bầu dục, ông Obama được một phóng viên trong khu vườn Rose Garden hỏi ông có lời cuối cùng nào muốn nhắn nhủ tới người dân Mỹ trên cương vị Tổng thống hay không. “Cảm ơn,” vị Tổng thống sắp mãn nhiệm trả lời ngắn gọn.

Tổng thống đắc cử Donald Trump và gia đình ông đã bắt đầu buổi sáng trong ngày nhậm chức với việc đi lễ tại nhà thờ, một điều đã trở thành truyền thống của nhiều tân tổng thống.

Sau khi rời Blair House, nơi gia đình họ đã nghỉ lại đêm trước, gia đình ông Trump tới dự lễ ở nhà thờ St. John.

Nhà thờ này từ lâu đã là nơi cầu nguyện của các tổng thống trong suốt nhiệm kỳ của họ chứ không chỉ với các dịp nhậm chức.

Vợ chồng tổng thống đắc cử Donald Trump tới nhà thờ St. John’s Episcopal nằm gần Nhà Trắng vào sáng sớm 20-1, khởi đầu cho chương trình của ngày lễ nhậm chức - Ảnh: AP

Một người bạn cùng dự lễ nhà thờ với ông Donald Trump sáng nay nói với phóng viên CNN rằng đã nhìn thấy vị Tổng thống đắc cử ngấn lệ khi ôm chào những thành viên nội các mới sau giờ hành lễ.

Ngày 20-1 (giờ Mỹ), ngày ông Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống, ông cũng bắt đầu buổi sáng theo cách ông vẫn thường làm: bắt đầu với một "tweet" trên Twitter: "Tất cả bắt đầu hôm nay! Tôi sẽ gặp lại các bạn lúc 11 giờ để tuyên thệ nhậm chức. Phong trào vẫn tiếp tục - Công việc bắt đầu!".

Vẫn là đoạn tweet được gửi đi từ chiếc điện thoại dùng hệ điều hành Android của ông, mặc dù theo một bài báo của New York Times, nó có thể đã được bảo mật qua một thao tác mã hóa nào đó được Sở mật vụ chấp thuận.

Video clip về những việc chính sẽ diễn ra trong lễ tuyên thệ nhậm chức của tỉ phú Donald Trump - Nguồn: BBC

Theo BBC, ban tổ chức sự kiện ước tính sẽ có khoảng 900.000 người chứng kiến lễ nhậm chức của tân tổng thống và các hoạt động khác liên quan. Trong số những người ủng hộ ông Trump, Evan Kasal tự mô tả mình là một "người Cộng hòa hiếm hoi ở đô thị" sống tại thành phố Chicago, lần đầu tiên dự một lễ nhậm chức của tổng thống.

Kassal là một người đại diện bán hàng. Cậu nói cậu muốn thấy một chính phủ hoạt động giống như một doanh nghiệp. Do đó, cậu thích tân tổng thống là một doanh nhân.

Thanh niên Evan Kasal, một trong những cử tri ủng hộ ông Trump lên làm tổng thống Mỹ - Ảnh: NPR

An ninh được thắt chặt nghiêm ngặt quanh khu vực Nhà Trắng và điện Capitol. Các khu phố gần nhà của tổng thống cũng đã bị hạn chế bớt giao thông và có thêm các chốt chặn tạm thời kiểm soát an ninh với người đi bộ qua khu vực này.

Các trạm kiểm soát an ninh quanh khu National Mall ở phía trước tòa nhà quốc hội cũng được mở sớm để bắt đầu đón tiếp khách tham dự buổi lễ, một số người trong họ đội mũ lưỡi trai màu đỏ có in dòng chữ "Make America Great Again", câu khẩu hiệu tranh cử của ông Trump.

Tổng thống đắc cử Donald Trump tại nhà thờ St. John’s Episcopal sáng sớm 20-1 - Ảnh: AP

Người tham dự bị cấm mang theo gậy chụp ảnh selfie, thùng lạnh đựng nước ngọt và các loại dù cán dài bất kể trời mưa.

Hầu hết các khu vực đều khá trật tự, tuy nhiên có khoảng 100 người biểu tình hét vang những câu khẩu hiệu phản đối ở gần một trạm kiểm soát an ninh.

Họ nối tay nhau để ngăn cản không cho mọi người đi vào khu vực buổi lễ. Đương nhiên cảnh sát đã can thiệp để những người khác có thể tới được các trạm kiểm soát an ninh.

Hàng trăm người biểu tình phản đối ông Donail Trump - Ảnh: Twitter.

Khu vực lễ nhậm chức của ông Trump Thủ đô Washington đã bị quây kín bởi các bức tường, nếu không ít nhất cũng bị quây kín bằng các hàng rào để bảo đảm an ninh cho các hoạt động của chương trình nhậm chức.

Theo đài NPR, khoảng 28.000 nhân viên của lực lượng hành pháp đã được triển khai làm nhiệm vụ tại Washington DC để phòng ngừa những vấn đề như máy bay không người lái (đã bị cấm hoạt động trong vùng trời bao phủ ở khu vực thủ đô trong toàn thời gian diễn ra buổi lễ) và người biểu tình.

Khoảng 100 khối ụ đã được đưa vào để cản trở bớt hoạt động lưu thông của các phương tiện xe cộ tại thủ đô Washington.

Tham gia bảo đảm an ninh có các điệp vụ của Sở mật vụ, nhân viên của Cơ quan an ninh vận tải Hoa Kỳ, điệp viên FBI, 2.800 cảnh sát của thủ đô, 3.200 cảnh sát từ khu vực ngoại ô điều động tới và 7.800 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia.

Lực lượng cảnh sát biển cũng tham gia tuần tra trên các sông Potomac và Anacostia. Xe tải hạng nặng, xe bus và các loại phương tiện vận tải cỡ lớn khác đều bị yêu cầu ngừng hoạt động để ngăn chặn nguy cơ tấn công bằng xe như các vụ việc đã xảy ra ở Nice và Berlin năm ngoái.

