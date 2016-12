“Lời tạm biệt” cứng rắn của Tổng thống Obama

Danh sách đen Những cá nhân và tổ chức của Nga bị trừng phạt trong đợt này bao gồm: 35 quan chức thuộc Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington DC và Tổng lãnh sự quán Nga tại San Francisco bị trục xuất; 2 cơ sở do Chính phủ Nga sở hữu tại thành phố New York và bang Maryland bị đóng cửa; Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU), Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và 3 công ty cung cấp “hỗ trợ thiết bị” bị trừng phạt kinh tế. Ngoài ra, danh sách đen còn bổ sung 4 quan chức GRU và 6 cá nhân liên quan tới chiến dịch tấn công mạng mà Mỹ cho rằng nhằm can thiệp cuộc bầu cử tổng thống.