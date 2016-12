Mỹ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga, Matxcơva đáp trả

Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Putin - Ảnh: AFP

Ngày 29-12, ngay sau khi nhận thông tin Mỹ thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với Nga, Matxcơva tuyên bố sẽ có các biện pháp đáp trả thích đáng các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào nước này.

Matxcơva đồng thời cáo buộc Washington đang mưu toan hủy hoại quan hệ song phương thông qua việc đưa ra những cáo buộc "vô căn cứ" rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tại Mỹ.

Theo hãng tin RIA Novosti của Nga, phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng Mỹ muốn hủy hoại các mối quan hệ giữa hai nước, vốn hiện đang ở thời điểm tồi tệ.

Ông cũng tuyên bố Matxcơva phản đối những đánh giá và cáo buộc vô căn cứ nhằm vào nước này, đồng thời khẳng định Nga sẽ có các phản ứng đáp trả tương ứng phù hợp. Tuy nhiên, ông Peskov bày tỏ sự hoài nghi về tính hiệu quả của các biện pháp trừng phạt mới khi chính quyền Mỹ hiện tại sẽ kết thúc nhiệm kỳ trong 3 tuần nữa

Trong khi đó, ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) khẳng định việc Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt Nga và trục xuất 35 cán bộ ngoại giao Nga là bằng chứng của "sự hoang tưởng thực sự". Theo ông, Washington một lần nữa có các biện pháp "hiếu chiến" chống lại Matxcơva.

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Hội đồng liên bang (Thượng viện Nga) Konstantin Kosachyov gọi việc Mỹ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga là "sự giãy giụa của những xác chết chính trị".

Thông thường các biện pháp đáp trả trước mắt về ngoại giao sẽ là việc trục xuất tương ứng số nhà ngoại giao Mỹ đang hoạt động tại Nga.

Các tuyên bố trên của giới chức Nga được đưa ra ngay sau khi cùng ngày, Mỹ đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt về ngoại giao và kinh tế để trả đũa các hành động được cho là “sách nhiễu” của cơ quan an ninh Nga nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại Matxcơva kéo dài cả năm qua, cũng như chiến dịch tấn công mạng mà Washington cáo buộc do Điện Kremlin chỉ đạo nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ tổng cộng có 35 quan chức thuộc Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington DC và Tổng lãnh sự quán Nga tại San Francisco hoạt động không phù hợp với thân phận ngoại giao hoặc lãnh sự đã được yêu cầu rời khỏi nước này cùng với gia đình trong vòng 72 giờ. Ngoài ra, Mỹ cũng đóng cửa hai cơ sở do Chính phủ Nga sở hữu tại thành phố New York và tiểu bang Maryland, bắt đầu từ chiều 30-12. Hai cơ sở này được cho là của tình báo Nga.

Ngoài ra, chính quyền Tổng thống Barack Obama cũng công bố một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào hai cơ quan tình báo chủ lực của Nga là Cơ quan Tình báo Quân đội (GRU) và Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), cùng 4 quan chức của GRU và 3 công ty cung cấp "hỗ trợ thiết bị" cho cơ quan này, cũng như 6 cá nhân liên quan tới chiến dịch tấn công mạng mà Mỹ cho rằng nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua. Hai cá nhân trong danh sách trừng phạt là Evgeniy Mikhailovich Bogachev và Alexey Belan cũng đồng thời có trong danh sách truy nã của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Trong phần thông báo về các biện pháp trừng phạt, Tổng thống Obama còn tuyên bố Mỹ sẽ thực thi các biện pháp trả đũa khác "vào thời điểm thích hợp", bao gồm cả các chiến dịch mật không cần công khai.

Không những thế, ông Obama còn kêu gọi các đồng minh của Mỹ cùng sát cánh để thực thi các biện pháp trừng phạt với Mỹ để đưa Nga "trở về con đường chính đạo" và không thực hiện các biện pháp gây bất ổn ở các nước khác.

HOÀNG DUY LONG