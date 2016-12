Vụ lao xe vào chợ giáng sinh: Đức tìm mối liên hệ khủng bố

Cảnh sát Đức ngày 20-12 cho biết “không chắc” nghi can bị bắt có phải là kẻ tấn công hay không, sau khi một tờ báo địa phương đưa tin hung thủ thật sự vẫn đang tự do và có vũ trang. Tờ Bild dẫn lời các nguồn tin an ninh tiết lộ kẻ bị bắt là một nam giới 23 tuổi gốc Pakistan, đã đến Đức cách đây một năm. Trước đó, Hãng thông tấn DPA đưa tin hắn là người tị nạn gốc Afghanistan hoặc Pakistan, đến Đức hồi tháng 2-2016. Đối tượng bị bắt giữ có tiền án tiền sự, song không dính líu đến khủng bố và đang sống trong một trung tâm tị nạn từng là sân bay Tempelhof ở Berlin. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện trong xe tải thi thể một người quốc tịch Hà Lan bị bắn chết, làm tăng khả năng chiếc xe đã bị cướp. Công ty chủ sở hữu chiếc xe xác nhận đã mất liên lạc với tài xế từ chiều ngày xảy ra vụ tấn công.