Nước sạch từ vòi: rẻ 1.000 lần cũng không chịu uống

Sau nhiều năm cải tạo, đầu tư rất nhiều tiền, Singapore đã xây dựng được các khu dự trữ nước với tổng diện tích hơn 55km2 mặt nước (so với hơn 719km2 diện tích của cả Singapore) và hơn 8.000km cống thoát nước mưa dồn về các hồ nước. Công nghệ, kỹ thuật lọc và xử lý nước của Singapore đảm bảo nước uống từ vòi trên khắp quốc đảo đều đạt tiêu chuẩn an toàn của WHO. Giá nước vòi ở Singapore hiện chỉ khoảng 1,5 SGD/m3 (tương đương 24.000 đồng cho 1.000 lít).