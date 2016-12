​OceanBank “bốc hơi” ngàn tỉ dưới thời Hà Văn Thắm

Chi hơn 1.500 tỉ đồng, thu lại 3 tỉ đồng Theo cáo trạng, quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có công văn yêu cầu 392 tổ chức kinh tế gửi tiền tại OceanBank phải giải trình, cung cấp tài liệu liên quan việc gửi tiền, nhận tiền lãi ngoài lãi suất tiền gửi. Đồng thời, OceanBank yêu cầu nộp lại toàn bộ số tiền lãi đã hưởng lợi bất chính từ hành vi trái quy định của Hà Văn Thắm và các cá nhân tại OceanBank. Tuy nhiên đến nay chỉ có 143 tổ chức kinh tế trả lời, trong đó có 19 tổ chức kinh tế thừa nhận có nhận tiền lãi ngoài của OceanBank, còn lại đều không thừa nhận hoặc không có văn bản trả lời. Đến nay, Cơ quan điều tra đã nhận được hơn 3 tỷ đồng từ các tổ chức này nộp lại. Do thời hạn điều tra đã hết, diện đối tượng rộng nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tách hành vi gửi tiền vào OceanBank và nhận tiền lãi ngoài trái pháp luật có liên quan đến các khách hàng để tiếp tục điều tra.