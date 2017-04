Isuzu mu-X: một lựa chọn xe dành cho các gia đình

“Hơn 60% khách hàng của xe mu-X tại đại lý của tôi là cá nhân mua để phục vụ cho gia đình” - một nhân viên bán hàng của Đại lý Isuzu chia sẻ.

Bền bỉ và tiết kiệm

Ai cũng nghĩ việc tiết kiệm nhiên liệu thì chỉ có các doanh nghiệp mua xe cho mục đích kinh doanh mới phải xem trọng, nhưng trên thực tế thì các khách hàng cá nhân mới là đối tượng quan tâm đến điều này hơn cả.

Đặc biệt, đối những gia đình có “bà cả” thắt chặt trong mọi chi phí cũng khiến nhiều “ông chồng” luôn cân đo đong đếm về độ tiêu hao nhiên liệu khi mua “vợ 2”.

“Nhiều người cứ nghĩ mấy ông làm kinh doanh mới quan tâm về chi phí “nuôi xe”, nhưng thật ra những khách hàng mua cho gia đình cũng quan tâm đến điều này lắm. Gia đình tôi hay về quê, cả đi lẫn về cũng gần 600 km nên bà nhà tôi luôn quan tâm đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu và độ bền. Tôi chọn mu-X cũng bởi dòng này chạy chỉ khoảng 6-7l/100km thôi. Chọn được dòng xe lợi dầu, không hỏng vặt, nhiều khi tiết kiệm được cả chục triệu mỗi năm ấy chứ”, anh Hoàng (Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết.

Là thương hiệu sản xuất xe thương mại có lịch sử hơn 100 năm tại Nhật Bản, các dòng xe của Isuzu đều được kế thừa khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và không hư hỏng vặt.

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, ISUZU mu-X được đánh giá là chiếc SUV có khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội qua các cuộc thi được kiểm chứng một cách chính xác.

Cụ thể, tại Philippines - trong cuộc thi Fuel Eco Run, mu-X đạt mức 4.8L/100km, còn tại Australia - trong cuộc thi Max Run Challenge, mu-X đạt mức 4.6L/100km. Chính điều này giúp xe đáp ứng tốt yêu cầu về việc giảm thiểu “chi phí nuôi xe” cho các “ông chồng”.

An toàn nên là yếu tố quyết định

Là dòng xe có khung gầm bán tải, nên những chiếc SUV luôn có khả năng vận hành cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng đối với gia đình, khả năng mạnh mẽ ấy còn cần phải đi đôi với mức độ an toàn tối ưu nhất. Đây cũng chính là lợi điểm rất lớn để người dùng lựa chọn mu-X.

Trong cùng phân khúc và mức giá của mình, Isuzu mu-X trở thành chiếc SUV đầu tiên được trang bị gần như đầy đủ và hoàn chỉnh với các hệ thống tính năng an toàn chủ động hàng đầu như: chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), kiểm soát lực kéo (TCS), cân bằng điện tử (ESC).

Bên cạnh đó là các tính năng an toàn bị động như: dây đai an toàn 3 điểm với bộ căng đai sớm và tự động nới lỏng, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), khung xe và khung gầm kiên cố, 4 thanh gia cường trên 4 cửa… Tất cả đảm bảo cho người dùng sự an toàn tối đa.

Sự an toàn, tính mạng của người dùng và gia đình gắn liền với xe

Là người lựa chọn mu-X bởi quan tâm đến yếu tố an toàn, anh Minh Thành (Quận 2, TP HCM) cho biết: "Gia đình tôi ưu tiên chọn xe trang bị đầy đủ hệ thống an toàn. Với điều kiện giao thông ở Việt Nam, việc chọn một chiếc xe thuận tiện cho việc đi lại và đảm bảo tính mạng cho cả gia đình, đặc biệt vào những dịp lễ Tết là vấn đề trăn trở rất lớn”.

Đa dụng cho những chuyến đi

Isuzu mu-X thuộc phân khúc SUV (Sport Utility Vehicle), là loại xe gia đình có khung gầm là xe bán tải. Được xem là dòng xe đa dụng, các mẫu xe SUV không chỉ có thể mạnh mẽ vượt qua các vùng địa hình phức tạp nhờ vào bộ khung gầm vững chắc, mà xe còn rộng rãi, thoải mái, có thể vận chuyển nhiều vật dụng cũng như chở được nhiều người.

Với những ưu điểm khác biệt đó, mu-X được sử dụng vừa cho những công việc hằng ngày, các hoạt động hỗ trợ kinh doanh, vừa phục vụ nhu cầu di chuyển của cả gia đình.

Sở hữu kích thước tổng thể (D X R X C) là 4.825 x 1.860 x 1.840mm, mu-X là dòng 7 chỗ có kích thước khá lớn so với các mẫu xe khác trong cùng phân khúc. Vì thế, không gian bên trong xe rất rộng rãi, thích hợp cho cả gia đình trong những chuyến đi dài ngày.

Không gian sau xe rộng rãi thích hợp cho những chuyến đi chơi của gia đình

Chiếc SUV mu-X ra mắt lần đầu tiên ở Việt Nam từ giữa năm ngoái đã nhận được sự ưu ái lựa chọn của nhiều gia đình.

Trên đà thuận lợi ấy, Isuzu Việt Nam cũng đang có nhiều động thái rõ rệt, ví dụ như phát triển 1 hệ thống D Square dành riêng cho khách hàng của dòng xe D-MAX và mu-X, để tối ưu hóa và phục vụ tốt hơn.

Ngoài ra, việc tăng cường khuyến mãi cũng nằm trong chiến lược mở rộng của hãng. Có thể dự đoán, trong tương lai gần, Isuzu sẽ còn tiếp tục có nhiều chiến lược phát triển lớn hơn tại thị trường trong nước.

THU THẢO