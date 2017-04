​Eximbank lại biến động nhân sự trước thềm đại hội cổ đông

TTO - Hội đồng quản trị Ngân hàng Xuất nhập khẩu Eximbank vừa công bố chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) của ông Naoki Nishizawa với lý do cá nhân.

Theo đó, chức danh thành viên Hội đồng quản trị Eximbank của ông Naoki Nishizawa sẽ được miễn nhiệm theo quyết định của đại hội đồng cổ đông.

Ông Naoki Nishizawa được bầu vào hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) tại đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra tháng 12-2015.

Ông là đại diện đối tác chiến lược Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) - đối tác đang sở hữu 15% vốn của Eximbank.

Như vậy, hiện tại Hội đồng quản trị ngân hàng này đang có 7 thành viên.

Trước đó, Eximbank cho biết đã nhận tổng cộng 3 hồ sơ các ứng cử viên nhân sự dự kiến bổ sung vào Hội đồng quản trị và sẽ xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước thông qua danh sách nhân sự dự kiến làm thành viên hội đồng quản trị trước khi tiến hành bầu tại đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21-4 tới.

Trước thông tin thay đổi nhân sự, Eximbank cũng có hàng loạt thông tin đáng chú ý.

Trong dự thảo tài liệu phục vụ phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 được công bố mới đây, Eximbank cho biết có kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ 165 triệu cổ phiếu (tương đương 8,76%) của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) mà Eximbank đang nắm giữ.

Lý do ngân hàng đang vướng quy định về giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng theo Thông tư 36. Ngân hàng này cũng có ý định đòi lại hơn 51,8 tỉ đồng từ lãnh đạo cũ của ngân hàng do đã chi vượt.

Ngày 18-4, ngân hàng này cũng có buổi gặp với báo chí và ông Yutaka Moriwaki cho biết đang thực hiện dự án New Eximbank với mục tiêu giải quyết những tồn tại hiện nay và đưa ngân hàng giành lại vị thế trước đây thông qua hàng loạt cải tiến cả về con người lẫn định hướng kinh doanh.

