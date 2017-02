Nắng nóng kỷ lục, cảnh sát Úc chiên trứng trên... mui xe

Trời nóng đến độ có thể chiên trứng trên nắp capô xe - Ảnh chụp từ clip

Theo Reuters ngày 14-2, để cho thấy cái nóng kinh khủng ở khu vực Big Red - một trong những đụn cát đỏ nổi tiếng ở sa mạc Simpson gần thị trấn Birdsville thuộc bang Queensland của Úc, một cảnh sát đã dùng chảo nấu chín trứng trên mui chiếc xe đi tuần của mình.

Đoạn clip sau đó được đăng trên trang Facebook của Cơ quan cảnh sát bang Queensland hôm 10-2 (giờ địa phương) và lập tức gây sốt trên mạng với hơn 3,1 triệu lượt xem, hơn 40.000 lượt chia sẻ cùng hàng ngàn bình luận.

Cảnh sát cho biết nhiệt độ ở thị trấn Birdsville nếu lên cao nhất thì thường cũng chỉ ở mức 38 độ C, nhưng vào chủ nhật trước lên đến 47,1 độ C.

Không chỉ trong khu vực sa mạc mới nóng, nhiều nơi khác cũng bị nhiệt độ thiêu đốt làm điêu đứng, với nhiều đám cháy rừng xảy ra ở bờ biển phía đông Úc gây áp lực lên lưới điện và buộc nhà chức trách phải hủy bỏ các sự kiện thể thao lớn.

Nhiệt độ lên cao ở khu vực gần thị trấn Birdsville đến độ có thể chiên trứng trên nắp capô xe - Clip: Facebook

Trời nóng gây nhiều đám cháy rừng ở Úc - Ảnh: AFP

Tại bang New South Wales, nhiệt độ một số khu vực lên đến 45 độ C. Báo chí Úc cho biết chính quyền đã cho sơ tán dân cư ở một số nơi do cháy rừng lan rộng. Các đám cháy đã phá hủy hàng chục căn nhà trong khi hàng trăm con dơi chết vì nhiệt độ cao.

Nhiều người cũng cảnh báo rắn có thể chui vào nhà dân trú ẩn và gây nguy hiểm cho người dân.

TƯỜNG VY