​Chở mứt sản xuất từ Hong Kong vào Đà Lạt tiêu thụ

Mứt “Made in Hong Kong” được đưa vào Đà Lạt tiêu thụ - Ảnh: TRỌNG ĐÀI

Sáng 3-5, lãnh đạo Chi cục quản lý thị trường Phú Yên cho biết vừa bắt giữ một vụ chở mứt nhập lậu từ biên giới phía Bắc.

Theo chi cục này, khoảng 2h sáng cùng ngày, tại Trạm Cảnh sát giao thông công an tỉnh (xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), lực lượng quản lý thị trường và công an đã kiểm tra xe tải do tài xế Quách Văn Hạnh (39 tuổi, trú tại xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) lái, chạy hướng Bắc - Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hơn một tấn mứt dẻo, hồng sấy các loại do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ.

Khám xét kỹ, lực lượng chức năng kiểm đếm được 750kg hồng sấy có ghi nhãn “Made in Hong Kong”. Số mứt còn lại đựng trong các bao, thùng hàng có chữ Trung Quốc.

Tất cả số mứt trên đều không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Tài xế Quách Văn Hạnh cho biết nhận chở số mứt trên từ bến xe Giáp Bát (Hà Nội) vào cho một chủ hàng tại TP Đà Lạt.

Hiện Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Hạnh về hành vi vận chuyển hàng nhập lậu và tiếp tục điều tra.

TRỌNG ĐÀI