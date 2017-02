Người dân treo cổ tại trụ sở UBND, kiểm điểm công an xã

TTO - UBND xã Thọ Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xác định trách nhiệm của lực lượng công an xã khi không quản lý, trông giữ chặt dẫn đến việc ông Ng. treo cổ trong trụ sở UBND xã.

Cửa sổ phòng kho khuôn viên trụ sở UBND xã nơi phát hiện ông Ng. chết trong tư thế treo cổ - Ảnh: Quyết Lê

Chiều 8-2, ông Võ Thành Đồng - chủ tịch UBND xã Thọ Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết xã đã tổ chức họp kiểm điểm ban công an xã liên quan đến việc ông Nguyễn Thành Ng. (46 tuổi, ngụ xóm 9, xã Thọ Thành) treo cổ trong khuôn viên trụ sở UBND xã này.

Kết quả khám nghiệm tử thi có sự chứng kiến của hai người thân ông Ng. cho thấy trên thi thể có một vết rách bên trái dài khoảng 2cm, một vết tụ máu quanh cổ. Nguyên nhân ông Ng. tử vong được xác định là tự tử bằng sợi dây giày thể thao của đôi giày ông Ng. đi.

“Mặc dù xác định nguyên nhân ông Ng. tử vong là tự tử nhưng trong sự việc này có trách nhiệm của ban công an xã khi triệu tập công dân về làm việc nhưng lại không quản lý dẫn đến việc ông Ng. tự tử” - ông Đồng nói.

Trước khi treo cổ, ông Ng. có nhờ một phó công an xã Thọ Thành về nhà xin vợ rút đơn tố cáo việc mình dùng dao chém khi nóng giận.

Sau khi thống nhất, UBND xã Thọ Thành đã thống nhất hình thức kiểm điểm cảnh cáo trưởng và hai phó công an xã, đồng thời yêu cầu ban công an xã rút kinh nghiệm, không để xảy ra sự việc tương tự. UBND xã Thọ Thành cũng gửi báo cáo sự việc lên UBND huyện Yên Thành.

Trước đó, sáng 6-2, công an xã Thọ Thành lập biên bản, yêu cầu ông Ng. đến công an xã làm việc sau khi ông Ng. dùng dao chém vợ do mâu thuẫn.

Khi lấy lời khai, ông Ng. có dấu hiệu say rượu và kêu mệt nên công an xã Thọ Thành đã cho ông này nằm nghỉ tại phòng kho (phòng kho có cửa thông với phòng trực công an xã). Phòng làm việc của công an xã Thọ Thành nằm trong khuôn viên trụ sở UBND xã này.

Khoảng hơn 20h tối 6-2, khi công an viên vào phòng kiểm tra thì phát hiện ông Ng. treo cổ trên cửa sổ. Mặc dù được đưa xuống sơ cứu, hô hấp nhân tạo nhưng ông Ng. không qua khỏi.

DOÃN HÒA