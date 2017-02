Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại trụ sở UBND xã

TTO - Sau khi bị đưa về trụ sở UBND xã Thọ Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) vì chém vợ, ông Ng. được công an viên xã này phát hiện chết trong tư thế treo cổ bằng dây giày.

Tối 7-2, ông Võ Thành Đồng - chủ tịch UBND xã Thọ Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận sự việc ông Nguyễn Thành Ng. (46 tuổi, ngụ xóm 9, xã Thọ Thành) tử vong ở phòng kho nằm trong khuôn viên trụ sở UBND xã này với tư thế treo cổ bằng dây giày.

Thông tin ban đầu, sáng 6-2, ông Ng. đi đám cưới về thì xảy ra mâu thuẫn với vợ. Do quá bức xúc, ông Ng. chạy vào nhà lấy dao chém vợ ở vùng sau đầu.

Người nhà đã nhanh chóng đưa vợ ông Ng. đến trạm y tế xã Thọ Thành để sơ cứu, đồng thời báo sự việc cho công an địa phương.

Công an xã Thọ Thành đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản vụ việc và yêu cầu ông Ng. đến công an xã làm việc. Phòng làm việc của công an xã Thọ Thành nằm trong khuôn viên trụ sở UBND xã này.

Chiều cùng ngày, khi lấy lời khai, ông Ng. có dấu hiệu say rượu và kêu mệt nên công an xã Thọ Thành đã cho ông Ng. nằm nghỉ tại phòng kho (phòng kho có cửa thông với phòng trực công an xã).

Ông Nguyễn Quang Biên - trưởng công an xã Thọ Thành cho hay đến khoảng hơn 20g tối 6-2, khi công an viên vào phòng kiểm tra thì phát hiện ông Ng. treo cổ trên cửa sổ.

Mặc dù được đưa xuống sơ cứu, hô hấp nhân tạo nhưng ông Ng. không qua khỏi.

Đến 4g sáng 7-2, cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

“Khám nghiệm hiện trường cho thấy, sợi dây ông Ng. dùng treo cổ là hai dây giày”, ông Biên nói.

Ông Phan Văn Tuyên - chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết phía huyện đã nhận được báo cáo ban đầu về sự việc ông Ng. tử vong trong tư thế treo cổ tại trụ sở UBND xã Thọ Thành và hiện đang giao công an huyện làm rõ sự việc.

DOÃN HÒA