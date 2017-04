Đài Vĩnh Long loại Trấn Thành khỏi Tuyệt đỉnh song ca nhí

Trấn Thành trong một chương trình truyền hình. Cách diễn quá lố cộng với những phát ngôn gây sốc gần đây của Trấn Thành bị khán giả phản ứng - Ảnh: T.L

Đơn vị quyết định việc “loại trừ” này là đài PT-TH Vĩnh Long. Ông Nguyên lý giải: “Đơn giản là chúng tôi thấy phong cách biểu diễn hài của Trấn Thành không thích hợp với chương trình tìm kiếm tài năng ca hát dành cho thiếu nhi như Tuyệt đỉnh song ca nhí”.

Ông nhấn mạnh thêm rằng: “Một cuộc thi tìm kiếm tài năng trên truyền hình thành công hay không bao gồm nhiều yếu tố. Trong đó, yếu tố quan trọng đó là chất lượng thí sinh.

Ban giám khảo hay ban huấn luyện trước hết phải là người phù hợp và có trách nhiệm với thí sinh, chương trình. Chứ chúng tôi không mượn dàn giám khảo hay ban huấn luyện để tạo tiếng cười cho khán giả".

Trước đó, Trấn Thành - Võ Hạ Trâm được nhà sản xuất lựa chọn làm huấn luyện viên cho Tuyệt đỉnh song ca nhí.

Tuy nhiên, 18-4 trang fanpage của chương trình này đã thông báo nghệ sĩ hài Thanh Bạch và ca sĩ Đoan Trang thay thế cho Trấn Thành và Võ Hạ Trâm với lý do:

"Vì một số lý do đột xuất, Trấn Thành - Võ Hạ Trâm đành phải lỡ hẹn với Tuyệt đỉnh song ca nhí lần này. Thông tin này có thể khiến nhiều khán giả hâm mộ cặp đôi này không vui, nhưng đây là lý do khách quan hoàn toàn không phải do ban tổ chức hay nghệ sĩ".

H.LÊ