MV Yêu là 'tha thu' của Em chưa 18 gây tò mò

Hai diễn viên tuổi teen Kiều Trinh (trái) và Kaity Nguyễn trong Em chưa 18 - Ảnh: ĐPCC

Yêu là “tha thu” là ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện sáng tác, được ca - nhạc sĩ, nhà sản xuất Only C thể hiện. Nội dung của bài hát bám rất sát với tinh thần chung của phim: Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta từng đi qua.

Xem MV ca khúc Yêu là "tha thu":

Ban đầu, tên gốc của bài hát này là Yêu là tha thứ. Tuy nhiên, để gây tò mò và tạo được nhiều hiệu ứng tốt hơn sau hiện tượng “tha thu” (tattoo, nghĩa là hình xăm - xuất phát từ lời phát biểu của Sơn Tùng MTP trong một chương trình ca nhạc và sau đó được cộng đồng mạng chế lại trên các xã hội) ekip sản xuất của Only C đã quyết định đổi tên.

“Với cái tên này, mình vừa chơi chữ để tạo sự hứng thú cho khán giả, vừa tạo được hiệu ứng tốt” nhạc sĩ Only C chia sẻ.

Hai diễn viên chính Kaity Nguyễn và Kiều Minh Tuấn trong Em chưa 18 - Ảnh: ĐPCC

Không chỉ vậy, đạo diễn Lê Thanh Sơn cũng chính là người đưa ra chủ đề “yêu là tha thứ” cũng như ý tưởng táo bạo thể hiện lời nhạc bằng thủ ngữ (ngôn ngữ ký hiệu tay) cho MV của ca khúc này.

Theo đạo diễn Lê Thanh Sơn, tình cảm mà nói thành lời để người khác hiểu thì rất dễ, nhưng không nói gì mà chỉ thể hiện bằng hành động, ánh mắt để người ta cảm nhận được thì mới khó.

Trong phim, Linh Đan (Kaity Nguyễn) - Hoàng (Kiều Minh Tuấn) , Yến (Châu Bùi) - Tony (Will) có những cảnh không thoại với nhau câu nào nhưng chỉ nhìn ánh mắt và thái độ, khán giả cũng có thể hiểu được tâm trạng hỉ - nộ - ái - ố của họ.

Em chưa 18 được thực hiện bởi bộ đôi đạo diễn Lê Thanh Sơn - nhà sản xuất Charlie Nguyễn dự kiến ra rạp từ ngày 28-4.

MINH TRANG