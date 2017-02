Biển người chen chân đi chợ Viềng 'cầu may' đầu năm

Xe cộ ùn tắc kéo dài hàng km ở phía ngoài khu vực diễn ra phiên chợ Viềng - Ảnh: HÀ THANH

Đến hẹn lại lên, cứ vào chiều mùng 7 đến sáng mùng 8 tháng Giêng âm lịch, người dân từ khắp nơi lại nô nức về tham dự chợ chỉ họp duy nhất một năm một lần này.

Mong mua may bán đắt

Theo quan niệm xưa, tại phiên chợ Viềng người mua không mặc cả quá lời bởi nỗi “băn khoăn” về giá cả sẽ làm mất đi tính tâm linh của phiên chợ này. Dù là người bán hay người mua đến phiên chợ đều mong muốn mua may bán đắt để năm mới được bình an, may mắn.

Phiên chợ là nét văn hóa đặc trưng của người dân nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng. Phiên chợ đặc biệt này bày bán đủ các loại cây trồng, nông cụ truyền thống, đồ cổ và đồ giả cổ, các loại thực phẩm… Ai đi chợ cũng đều lựa chọn cho mình một thứ hàng hóa như cây cảnh để cầu “lộc lá” trong năm.

Anh Đỗ Duy Thành (41 tuổi, quê huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), chia sẻ: “Nhiều năm gia đình tôi đều buôn bán cây cảnh ở đây. Đầu năm người dân đi du xuân ở chợ nhiều đều chọn mua cho mình cây cảnh mong một năm nhiều lộc. Năm nay tôi đem hàng đến từ sáng sớm, mong bán hết lô hàng này”.

Vừa mua cây sung ở chợ, chị Đặng Thị Hằng (quê huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), cho hay chị chọn cây sung để mong một năm được sung túc an lành trong năm mới.

Bên cạnh đó phiên chợ bày bán các loại nông cụ, dao, kéo, giỏ, cuốc, xẻng… mong một mùa sản xuất bội thu. Năm nay ngoài phiên chợ họp dọc ngả đường, phiên chợ còn mở rộng thêm một khu bán tại bãi giữ xe trước chính điện Phủ Dày.

Vẫn còn đó những hình ảnh chưa đẹp…

Ai đến phiên chợ nào đều mang tâm trạng vui vẻ để hòa chung không khí nhộn nhịp nơi đây. Thế nhưng bên cạnh những nét đẹp truyền thống văn hóa vẫn còn những hình ảnh đã và đang làm “xấu xí” đi phiên chợ đầu năm này.

Đến chợ Viềng, người dân đều mong muốn “mua lộc” đầu năm để cầu may mắn, tuy nhiên khi đến đây họ bị “chặt chém” hoặc chấp nhận mua với giá đắt hơn so với chợ thường.

Chưa kể, các dịch vụ ở chợ đều bị nâng lên rất cao. Giá vé gửi xe máy là 20.000 đồng/lượt, thậm chí 30.000 - 50.000 đồng/lượt. Theo một người dân ở đây, vào thời điểm buổi tối khi lượng người kéo đến tham dự chợ đông, đến chỗ gửi xe ôtô còn khó, có chỗ gửi xe “chém đẹp” 200.000 đồng/lượt.

Giá nhà nghỉ lên đến 500.000 đồng/ngày, thậm chí 800.000 - 1,5 triệu đồng/ngày. Dù giá đắt nhưng rất nhiều nhà nghỉ đều bị “cháy” do lượng người tham gia chợ quá đông.

Anh Lê Anh Tuấn (32 tuổi, quê huyện Kim Bảng, Hà Nam), cho hay cả gia đình 8 người năm nay kết hợp vừa đi chợ, vừa đi du xuân. Cả nhà mua cây cảnh, dao, kéo, cuốc… để cầu mong một năm mùa màng bội thu.

“Chúng tôi đi thấy phiên chợ đông vui nhộn nhịp, song điều bất cập là biển người quá đông. Tôi phải trả tiền vé xe quá đắt. Tôi mong các năm sau giá vé xe và các dịch vụ ăn uống nghỉ ngơi nên giảm, dẹp người ăn xin dọc đường”.

Đến 19h, dòng người đổ về đây ngày càng đông hơn. Cả biển người phải chen chúc mới đi vào được phiên chợ - Ảnh: HÀ THANH

Phiên chợ Viềng nhộn nhịp bày bán đủ các loại hàng hóa như nông cụ, dao, kéo, cây cảnh - Ảnh: HÀ THANH

Phiên chợ Viềng nhộn nhịp bày bán đủ các loại hàng hóa như nông cụ, dao, kéo, cây cảnh - Ảnh: HÀ THANH

Một người phụ nữ mua cây sung mong cả năm được sung túc - Ảnh: HÀ THANH

Tuy nhiên vẫn còn tình trạng xả rác tại khu vực bán vé số tài lộc đầu năm - Ảnh: HÀ THANH

Năm nay phiên chợ còn mở rộng thêm một khu bán tại bãi giữ xe trước chính điện Phủ Dày - Ảnh: Dương Liễu

HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU