100 nghệ sĩ vui hát cùng Gala Chào xuân Đinh Dậu 2017

TTO - 22h ngày 27-1 (đêm giao thừa Tết Nguyên đán), Gala Chào xuân Đinh Dậu 2017 – ANTV New Year Concert sẽ chính thức được lên sóng trên kênh Truyền hình công an nhân dân ANTV.

Đàm Vĩnh Hưng trong Gala Chào xuân Đinh Dậu 2017

Gala Chào xuân Đinh Dậu 2017 – ANTV New Year Concert quy tụ hơn 100 nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam, hứa hẹn mang đến không khí Tết vừa truyền thống vừa đương đại, tôn vinh những giá trị tốt đẹp của đời sống người Việt Nam hôm nay.

Với chủ đề “Khát vọng Việt Nam”, ANTV New Year Concert 2017 muốn gửi đi thông điệp: những giá trị tốt đẹp của người Việt Nam được chảy truyền qua nhiều thế hệ, qua những tác phẩm nghệ thuật và qua cả những khát vọng vươn lên từ những người trẻ tuổi.

Hiền Thục góp giọng trong Gala Chào xuân Đinh Dậu 2017

Chương trình do hai gương mặt trẻ: Đinh Hà Uyên Thư và Lâm Thành Kim làm đạo diễn. Theo tiết lộ của cặp đôi đạo diễn trẻ này, ngoài phần âm nhạc với những ca khúc đặc sắc về chủ đề mùa xuân, tuổi trẻ nhưng được hòa âm, phối khí và dàn dựng đầy mới mẻ, ANTV New Year Concert 2017 còn có tiết mục hài mang đậm chất giải trí cùng phần giao lưu của các nghệ sĩ đạt nhiều thành tựu ấn tượng trong năm 2016 và cả những gương mặt trẻ, dám vượt qua vùng an toàn của bản thân để khẳng định giá trị mới của người Việt.

Dẫn dắt ANTV New Year Concert 2017 là NSƯT Mỹ Uyên, diễn viên Trung Dũng, diễn viên Đại Nghĩa cùng hai gương mặt trẻ là “Én vàng” Đức Bảo và “Diễn viên triển vọng - Cánh diều Vàng 2014” Ngọc Thanh Tâm.

Diễn viên Đại Nghĩa, NSUT Mỹ Uyên, diễn viên Ngọc Thanh Tâm và MC Đức Bảo (từ trái qua) cùng dẫn dắt chương trình.

Ngoài phần kết nối các tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ hàng đầu và được đông đảo khán giả yêu thích như: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Hiền Thục, Dương Triệu Vũ, Trà My Idol, Miu Lê, Bảo Anh, Quốc Thiên, Phạm Hồng Phước, Trung Quân Idol, Trúc Nhân, Trương Thảo Nhi, Tiêu Châu Như Quỳnh, violon Hoàng Rob cùng hàng trăm vũ công đến từ các vũ đoàn Bước Nhảy, Hoàng Thông, ABC... , năm MC còn có phần giao lưu, trò chuyện với nhiều nghệ sĩ tài danh khác như: NTK Công Trí, đạo diễn phim Phan Xi Nê, Luk Vân, nhạc sĩ Đỗ Hiếu...

Các nghệ sĩ của sân khấu kịch 5B cũng góp vui với tiểu phẩm Tốt xấu giả thật.

Tiểu phẩm Tốt xấu giả thật của sân khấu 5B Võ Văn Tần cũng được dàn dựng trên sân khấu này để mang tới cho khán giả một món ăn tinh thần hài hước trong khoảnh khắc cận kề năm mới.

Q.N. - Ảnh: ANTV