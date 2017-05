Ngành thuốc lá Mỹ vẫn bỏ túi tiền tỉ dù doanh số giảm

Giới sản xuất thuốc lá kiếm lợi to nhờ giá bán ngày càng cao - Ảnh: Reuters

Theo trang mạng Quartz, trong 15 năm qua, doanh số bán thuốc lá tại Mỹ đã giảm 37%. Tuy nhiên doanh thu của các hãng sản xuất thuốc lá vẫn tăng 32% trong năm 2016, đạt tổng cộng khoảng 93,4 tỉ USD.

Thực tế này trước hết được cắt nghĩa từ việc giá bán thuốc lá đã "tăng ổn định" trong các năm qua. Trước đây giá bán trung bình của một gói thuốc là 3,73 USD, nhưng nay là 6,42 USD/gói.

Do đó mặc dù số người hút thuốc ngày càng giảm, nhưng các hãng sản xuất thuốc lá đã bù đắp sự thất thu đó nhờ số người ghiền thuốc còn lại chấp nhận trả nhiều tiền hơn.

Năm ngoái, theo thống kê của hãng nghiên cứu thị trường độc lập Euromonitor International, người Mỹ đã chi tiền cho thuốc lá nhiều hơn tổng chi phí họ dành cho bia và nước có ga cộng lại.

Số doanh nghiệp sản xuất thuốc lá của Mỹ cũng rút từ 7 xuống còn 2 "ông lớn". Thực tế này cũng khiến các doanh nghiệp thoải mái hơn trong việc đưa ra mức áp đặt về giá bán.

Hiện tại thị trường thuốc lá của Mỹ do hai đại gia chi phối là Altria (chủ nhãn hiệu Marlboro và Next) và Reynolds American (chủ nhãn hiệu Newport và Camel). Cứ 10 bao thuốc ở Mỹ lại có 8 bao thuốc do hai ông lớn này sản xuất.

Cùng với các nguyên do vừa nêu, cũng còn những lý do khác khiến các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá ở Mỹ tiếp tục gia tăng lợi nhuận trong bối cảnh số người hút giảm.

Trong đó có thể kể tới mức thuế đánh vào doanh nghiệp thuốc lá ở Mỹ thấp hơn các nước phát triển khác, những quy định quản lý với nhãn hiệu và quảng cáo của thuốc lá cũng bớt nghiêm ngặt hơn.

D. KIM THOA