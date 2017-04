​Thủ tướng Malaysia bảo đảm Đoàn Thị Hương được xét xử công bằng

Theo tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, tại cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia Najib Razak, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, hợp tác biển và phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỉ USD vào năm 2020.

Hai thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước trong việc chống cướp biển để đảm bảo an toàn hàng hải trong khu vực.

Trả lời đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Malaysia hứa sẽ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực chế biến thực phẩm cho người hồi giáo, xem xét tăng lao động Việt Nam làm việc trong các lĩnh vực Malaysia có nhu cầu, khuyến khích các doanh nghiệp Malaysia đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng Malaysia nêu rõ sẽ đảm bảo quá trình tố tụng, xét xử Đoàn Thị Hương diễn ra công bằng và đảm bảo các quyền hợp pháp của Đoàn Thị Hương.

Trong cuộc gặp với bà Ann Suu Kyi, hai bên nhất trí triển khai tốt kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Htin Kyaw (tháng 10-2016) và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang (3-2017) và nhấn mạnh cần tiếp tục đàm phán thúc đẩy việc ký kết các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng hợp tác như thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, tài chính, tư pháp, giáo dục, viễn thông và đặc biệt là nông nghiệp, quốc phòng.

Phía Myanmar nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp nhằm thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN và coi sự đoàn kết, thống nhất của ASEAN là điều kiện tiên quyết để xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Malaysia cùng Myanmar cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), cùng các bên thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Q.TR - L.NAM