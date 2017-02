Thủ đô Mông Cổ ngập trong khí độc 

TTO - Ô nhiễm không khí ở thủ đô Ulan Bator đang ngày càng trầm trọng, có ngày vượt ngưỡng an toàn đến 40 lần, vì lượng khói sinh ra do người dân nghèo đốt than để sưởi ấm trong mùa đông khắc nghiệt