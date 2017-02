Ông Trump lên Twitter nói thẩm phán chặn sắc lệnh là 'lố bịch'

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4-2 dành nhiều dòng trên Twitter để chỉ trích thẩm phán James Robart và báo New York Times - Ảnh: Reuters

“Ý kiến của người được gọi là thẩm phán này, mà bản chất là lấy đi quyền thực thi pháp luật khỏi đất nước chúng ta, là lố bịch và sẽ bị đảo lộn”, ông Trump viết trên Twitter.

Lời chỉ trích của Tổng thống Trump nhằm vào thẩm phán James Robart, người gây chú ý với quyết định chặn sắc lệnh tạm cấm nhập cảnh vào Mỹ của ông.

Sắc lệnh trên có nội dung hoãn kế hoạch tiếp nhận người di cư, kèm theo các phương pháp hạn chế nhập cảnh nước Mỹ đối với công dân của 7 nước theo đạo Hồi đa số gồm: Syria, Iran, Iraq, Yemen, Somalia, Libya và Sudan.

Trong khi đó, quyết định của ông Robart hôm 3-2 tạm vô hiệu hóa sắc lệnh của ông Trump, với hiệu lực trên toàn quốc, vì lý do không muốn việc ngăn cấm di chuyển này tác động xấu lên nhiều khía cạnh của nước Mỹ như quyền tự do đi lại, giáo dục, kinh doanh…

Đáp lại, vào ngày 4-2, Nhà Trắng tuyên bố Bộ Tư pháp Mỹ sẽ tìm biện pháp tức thời nhằm chặn ngược lại quyết định của thẩm phán Robart, tức bảo vệ sắc lệnh của Tổng thống Trump.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer trong tuyên bố ấy khẳng định rằng sắc lệnh của Tổng thống Trump nhằm mục đích bảo vệ đất nước, và ông Trump có quyền và trách nhiệm bảo vệ người Mỹ.

Ông Trump cũng có một dòng trạng thái khác trên Twitter ngày 4-2 như sau: “Khi một đất nước không còn khả năng để nói ai có thể, và ai không thể vào và ra khỏi nó, đặc biệt với lý do an toàn và an ninh, thì rắc rối to rồi”.

Gần nửa tháng từ ngày tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ (20-1), ông Trump đặt những dấu ấn đầu tiên của mình trên tư thế lãnh đạo. Dù vậy, khá nhiều tin tức về ông đi theo hướng tiêu cực.

Nhật Đăng